La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Forlani

Arnaldo Forlani è morto a 97 anni. Era da molti anni fuori dalla politica dopo che il ciclone Tangentopoli l'aveva travolto. Fu un protagonista autorevole della prima Repubblica, anche se per anni rimase oscurato dal suo capo-corrente Fanfani. Nella Dc rappresentò una linea contraria al compromesso storico insieme a Carlo Donat Cattin. Il suo famoso preambolo ci mise in salvo dallo sciagurato progetto moroteo di un governo con i comunisti ed aprì la politica del pentapartito che non fu affatto male. A Forlani hanno concesso dei piccoli ricordi giornalistici. Merita molto di più anche perché la Dc va rivalutata in quanto ci ha garantito per decine di anni democrazia e libertà, malgrado le sue correnti di sinistra volessero il connubio con il PCI.

Santanché e il ministero del turismo

La Ministra Santanchè non mi è mai piaciuta. La sua appartenenza al mondo di Briatore è stata sufficiente a rendermela poco simpatica. Troppo spesso si manifesta con interventi fuori misura e in effetti la pitonessa non aveva i titoli necessari e la preparazione per fare la ministra del turismo, un settore diventato oggi molto importante. Che adesso venga fuori, al di là della vicenda giudiziaria, che non ha saputo amministrare adeguatamente le sue aziende, è un motivo sufficiente per invitare la signora ad occuparsi dei suoi bagni in Versilia o ritirarsi a vita privata a Cuneo da dove proviene. I dilettanti non ci servono. Se poi sono anche lambiti da ombre, la situazione proprio non regge. I "patrioti " dovrebbero comportarsi con assoluta trasparenza, cosa che la Santanchè non ha dimostrato di saper fare nel suo intervento in Senato. Va aggiunto ovviamente che nessuno è colpevole fino all'ultimo grado di giudizio, ma va anche detto che un Ministro deve avere le carte totalmente in regola. Lupi si dimise per un orologio, sia pure di marca.

20 km orari

Ho visto nel controviale di Corso Vittorio le paline con il limite dei 20 km orari per auto e bici. Mi sembra una follia. Giuseppina Arnaldo

Sono anch'io convinto che andare in auto a 20 all'ora sia quasi impossibile, a meno di guidare una scassata 500 del tempo che fu. E poi il fatto che i monopattini elettrici svettano oltre i 50 da ogni parte mi preoccupa molto e dovrebbe preoccupare l'amministrazione. La viabilità torinese andrebbe rivista con equilibrio, disfacendo le sciocchezze grilline e regolamentando bici e monopattini.

Una scelta sbagliata

Ho letto il suo coraggioso e autocritico ricordo dell’ avventura elettorale del 1985 una cosa che forse pochi conoscevano e tanti avevano dimenticato. Devo dire che allora mi stupi’ e addoloro’ molto la sua scelta e fui contento che non fosse stato eletto. Una persona come lei non doveva fidarsi di Virano dei suoi compagni . Adesso ho capito il sacrificio personale che fece allora a tutela del centro Pannunzio. Non sapevo. Filippo Aragonese

In effetti fui pressato anche in rapporto alla legge regionale sugli enti culturali che rischiava di tagliare fuori il Centro Pannunzio come avrebbe voluto Carla Gobetti. Ma a garantire il Centro fu il Presidente della Regione Aldo Viglione in persona e di sua iniziativa. Il mio sacrificio si rivelò ingenuo ed inutile o quasi. Io stavo per sposare un'aristocratica russa che ebbe quasi l'intera famiglia massacrata dai bolscevichi in Siberia. Può immaginare in che situazione mi ero cacciato, sia pure come indipendente. Il mio futuro suocero che presiedeva l'associazione "Russia bianca" di Parigi mi disse che capiva, pur senza poter condividere ed aggiunse che io non avrei mai potuto essere un comunista per mille motivi, tra cui anche il mio passato dal '68 in poi. E mi disse giustamente che i comunisti non avrebbero mai votato un liberale, cosa che regolarmente accadde. Fu un'esperienza negativa e sbagliata che per fortuna durò un mese e mezzo e che mi immunizzò per sempre da certe stupide ambizioni proprie di tanti intellettuali. Vidi la doppiezza di troppi, anche di Carlo Galante Garrone di cui avevo fiducia. Ricordo che il Provveditore e deputato Lucio Pisani a vis- a' -vis mi disse allora in ascensore: "Stai tranquillo , questi ( cioè i comunisti ) mantengono ciò che promettono". Partecipai ad un incontro con Adalberto Minucci con cui si stabili' subito un bel rapporto che mantenni nel tempo e che dimostrò di sapere tante cose su di me. Troppe per poter essere eletto. Solo pochi amici "turandosi il naso" mi votarono. E fu la mia fortuna. Chiusano che era stato appena eletto consigliere liberale, mi scrisse parole affettuose che mi fecero molto piacere. Anche Aldo Viglione mi telefonò dimostrando affetto e stima nei miei confronti, rimproverandomi per la mia ingenuità . Persino Lucio Libertini mi espresse il suo dispiacere, ironizzando sugli indipendenti di sinistra "che sono indipendenti da tutto salvo che dal partito che li elegge". Mi dispiace che la morte di Virano abbia rinverdito i miei ricordi di allora. Colgo l'occasione per condannare con fermezza la belluina festa dei No Tav per la morte di Virano. Una cosa indegna che mi ha quasi riconciliato con lui.

Fiat non è più né torinese né italiana A Torino vengono presentate al Sindaco Lo Russo le nuove 500 Topolino e 600 Fiat prodotte in Marocco e in Polonia. Grazie, Elkann! Beppe Ruberi. Cosa si vorrebbe dalla Fiat che non è più ne' torinese ne' italiana? E cosa potrebbe fare Lo Russo? Questa è la realtà. La Fiat ha lasciato l'Italia e Torino ha perso la Fiat. Qualche responsabilità è anche dei sindacati che non hanno saluto guardare lontano.

