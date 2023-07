Innovazione, design, architettura. Incontro con Alessandro De Cillis

Ritratti torinesi

Alessandro De Cillis co Founder @ CMO di Designtech

Designtech non comprende solo il design ma anche molti altri settori significativi connessi al design. Si tratta di un hub di innovazione tecnologica focalizzato sul design, ma che coinvolge anche i settori dell’arredo, dell’architettura, della costruzione e del real estate.

“A Milano – spiega Alessandro De Cillis – co Founder @ CMO di Designtech – Designtech ha sede presso Mind Innovation District ed è membro di Federated Innovation, il network che accelera i processi di creazione e di innovazione di Mind. Mind rappresenta un’area di un milione di metri quadrati in cui nascerà la città tecnologica del futuro là dove era presente l’ex Expo di Milano, Banca Intesa, tra Rho e Milano.

Designtech aiuta le aziende a integrare l’aspetto tecnologico relativo a quattro ambiti: l’arredo, l’architettura, le costruzioni e il real estate”.

“Designtech mette al centro il tema dell’innovazione tecnologica su una serie di verticali che sono quelle di Furniture, Architecture, Construction e Real Estate. La città del futuro deve essere una città tecnologica e l’architettura deve essere coinvolta nella verticale della construction.

Nel maggio del 2020 veniva realizzata prima costruzione di Designtech, nel maggio del 2022 veniva inaugurata la prima sede Deisigntech, nell’ottobre del 2022 veniva inaugurato il Te ch Laugh, un ambiente in cui si possono organizzare anche riunioni in remoto.

Designtech ha partecipato al Salone del Mobile presentando diverse start up e con il Fuori salone ha gestito 3 mila metri quadrati di esposizione di designer che hanno presentato le proprie soluzioni in materia di design.

“Mind Milano innovation District apre le porte alle idee- aggiunge Alessandro De Cillis – di chi guarda al futuro, attraverso la ricerca scientifica e la formazione, l’impresa, il tempo libero e la socialità. All’ingresso di Milano ha preso forma un centro di eccellenza internazionale dedicato al benessere e al progresso delle persone. Si tratta di un ambiente dove convivono perfettamente condivisione e conoscenza, opportunità di crescita per il territorio e per il Paese, da vivere secondo i propri desideri. Con il suo milione di metri quadrati il distretto di Mind rappresenta la maggiore opportunità in Italia per un’opera di rigenerazione urbana molto ambiziosa, pensata per affrontare sfide tecnologiche e sociali dei nostri tempi. All’interno del distretto architettura, tecnologia e natura si fondono in un ambiente di elevata qualità di vita. Lo spazio sostenibile è incentrato sulla persona e sui suoi valori, sull’inclusione, sui rapporti sociali, sulla crescita responsabile.

Mind risponde a tre sfide, del benessere, dell’ambiente e dell’impatto sociale”.

Mind – precisa Alessandro De Cillis – può assolutamente essere un modello esportabile anche a Torino. L’imprenditore Stefano Buono, di fronte alla dichiarazione di Torino malata di “debolismo”, ha replicato, infatti, che si tratta di una città perfetta per fare impresa. Qui a Torino ci sono talenti veri. La componente che cresce, che investe, che ragiona su come investire sul futuro è quella capace di dare una mano a ridurre le distanze”. Un progetto come Designtech ha tutte le potenzialità per emergere a Torino e ottenere i risultati sperati.

MARA MARTELLOTTA

IL TORINESE