La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La prof. Alda Barella, mitica fondatrice e prima preside dell’ Istituto tecnico commerciale “Vittorio Valletta” di Torino è stata una figura di grande rilievo nella scuola non solo torinese, ma italiana. Come ispettrice centrale del Ministero divenne responsabile del settore tecnico -commerciale della scuola italiana di cui curò la revisione di obiettivi e funzionamento.

Nata a Torino, laureata in Economia, allieva di Luigi Einaudi, è stata docente e preside di più istituti. Ho avuto il piacere di conoscerla molto tempo fa ed ho insegnato alle sue dipendenze per un anno nel solo Istituto superiore torinese che funzionasse in maniera egregia negli anni convulsi della contestazione. L’affinità di idee che andava ben oltre al fatto di essere ambedue di idee liberali, mi portò a stabilire tra noi un solido rapporto che andò oltre quell’anno. Era una donna coraggiosa e ferma che non si lasciava intimidire dalle polemiche contestative che riguardavano la stessa intitolazione della scuola a Valletta, considerato un nemico della classe operaia. Alda con mano sicura guidava una scuola che quasi solo per merito suo e di pochi docenti seri e preparati come il prof. Peyron, riuscì a funzionare anche nei periodi più scalmanati dell’attacco sovversivo alla Scuola di Stato. Anche Erika Scroppo che fu mia collega in un bellissimo libro riconobbe che in fondo aveva ragione Alda e chi la seguiva. Ho letto con ritardo che in suo onore è stata scoperta una targa alla presenza della figlia Laura, affermata commercialista, a Badia Polesine in una scuola in cui come ispettrice dette il suo apporto alla rinascita dell’Istituto. L’ispettrice Barella fu anche per molti anni consigliere comunale del Pli in una città come Collegno, considerata una sorta di Stalingrado d’Italia insieme a Sesto San Giovanni, recentemente espugnata dal centro-destra. Alda non temeva, in anni di terrorismo che poteva al minimo gambizzare i “nemici del popolo” , di essere sé stessa. Anche la sua produzione libraria è di gran pregio. Il nome dell’Istituto” Valletta” è stato eliminato e il suo ricordo pubblico a Torino non viene certo rinverdito. Vennero celebrati provveditori pavidi e demagogici eletti in parlamento dal PCI e presidi vigliacchi che lasciarono colare a picco le loro scuole per salvare sé stessi. Insieme all’ ispettore centrale Roberto Berardi, ella fu un fiore all’occhiello della scuola torinese. Alda merita un ricordo adeguato anche e soprattutto nella sua città. Mi spiace di averla persa di vista negli ultimi anni della sua vita a causa dell’ incapacità di una mia segretaria a cui diedi più volte incarico di trovare il suo indirizzo. Ma il suo ricordo di grande donna e il mio affetto per lei sono rimasti inalterati nel corso degli anni. Il Partito liberale ebbe la grave colpa di non eleggerla in Parlamento. Tra un Bastianini e una donna come lei non ci dovevano essere dubbi. Eppure, a parole, Zanone si diceva un femminista, ma di Alda quasi non s’accorse. Poteva essere il degno successore di Salvatore Valitutti alla Minerva. In verità, non si accorse neppure di uno scienziato di fama internazionale ed ex Rettore dell’Universita’ di Torino come Giorgio Cavallo che non sostenne quando Cossiga lo voleva ministro della ricerca scientifica.

Mario Virano, il comunista della Tav

Ho conosciuto Mario Virano tanti anni fa quando era un politico comunista molto promettente sotto l’ala protettrice di Piero Fassino. La sua morte priva il Piemonte di un manager importante per la Tav che anche per merito suo venne accettata dalla sinistra, inizialmente piuttosto restia. Ricordo le sue indubbie capacità professionali che prevalsero su una carriera politica che si limitò al solo consiglio comunale. Lui mi propose molti anni fa una candidatura che avrebbe dovuto portarmi in prospettiva in Parlamento.

Il mio amico Giorgio Ardito mi fece capire che si trattava di una “sòla”, come si dice a Roma. Le insistenze dei fratelli Galante Garrone (io ero allievo di Alessandro) mi indussero a cedere alla proposta di Virano, persona diplomatica e gentile. L’esito fallimentare di quella vicenda elettorale chiuse un breve periodo della mia vita in cui avevo seguito, in verità con molti dubbi, il percorso gobettiano. Venni usato e mi lasciai usare e commisi un errore di cui ancora oggi provo vergogna. Per fortuna fu una cosa di pochi mesi da cui mi ripresi perché l’aver dato sia pure un piccolo sostegno a Novelli, fu una cosa incomprensibile perché io lo avevo attaccato in più occasioni. Sarebbe lungo spiegare (non giustificare) il mio errore, in cui ebbe un peso anche la legge regionale sugli istituti culturali che venne decisa proprio in quei mesi. Ma di questo semmai scriverò un’altra volta. A tentare di aprirmi gli occhi su certa gente furono anche la giornalista Simonetta Conti e suo padre Ferruccio Borio il grande redattore capo de “La Stsmpa“ che si rigirerebbe nella tomba se sapesse di G i a n n i n i. Il direttore di “Stampa Sera” Michele Torre lanciò la mia sfortunata candidatura in prima pagina con tanto di foto. Non servì a nulla. Ho parlato di questi ricordi che possono semmai far rammentare la mia immaturità ambiziosa e il cinismo di certi politici, perché Virano da cui tutto era partito, divenne subito dopo uccel di bosco. Lo incontrai un mese e oltre dopo in una sala d’aspetto di Fiumicino in attesa di imbarchi per Torino: fece finta di non vedermi o più esattamente di non conoscermi. Poteva essere l’occasione per un chiarimento umano che non avvenne mai. Da allora l’ho sempre evitato perché quella non volontà di assumersi le sue responsabilità mi feri’ più delle promesse non mantenute che suscitarono lo sdegno di Gianni Dolino che voleva che io subentrassi comunque, cosa che mai avrei potuto accettare per salvare la mia dignità personale . Le sue responsabilità per la Tav credo se le sia prese, occupando per tanti anni un posto importante per la futura ferrovia ad alta velocità che oggi solo Mino Giachino difende a viso aperto.

Il ginnasta che offende e non educa

Ho letto la lettera non firmata di un ex professore molto critica con il preside Massaio del liceo d’Azeglio che da quanto ho letto è già persino mancato. Sono indotto da quella lettera a ricordare il prof. Carlo Galdi – ricordo bene il suo none perchè mio padre lo denunciò a mia tutela. Io ero un po’balbuziente e il professor Galdi docente di Ginnastica all’istituto Salesiano San Giovannino di Torino negli anni 50, mi prese in giro in modo spietato, umiliandomi ripetutamente in classe e in palestra, fingendo anche lui di balbettare per mettermi alla berlina. Mio padre con la sua autorevolezza legale fece una denuncia che ebbe l’effetto di porre termine al mio linciaggio, ma non al suo insegnamento. Seppi poi che era un ex fascista istruttore della Gioventù italiana del Littorio che i salesiani protessero, dandogli un lavoro. Non mi firmo perché non voglio tirare in ballo il cognome di mio padre che allora era persona molto importante che andò anche a parlare inutilmente con il direttore della scuola e con quel professore prima di procedere. . Mi spiace dirlo, ma al di là dell’insegnante (questi non erano dei veri professori) la responsabilità ricade sul preside e sul direttore dell’istituto Salesiano che si rivelarono degli incapaci anche assai poco cristiani. Perché proteggere una persona così? Anzi, perché assumerla? Già allora manovalanza a basso costo? Le scuole private era specializzate nel reclutare personale che accettava uno stipendio da fame. Certo Galdi magari fu un ottimo ginnasta nel ventennio, ma certo un pessimo educatore, anzi un non educatore. Un istrione da circo equestre. Credo che anche lui sia morto. Pace all’anima sua. Il lampione di via Po Le unisco questa foto scattata in via Po quasi in piazza Vittorio dove non ci sono ancora i lavori che strizzano la via. Vedendo la sporcizia dei vetri, sono anni che i lampioni non vengono lavati. E questa è un’indecenza. Torino abbandonata a se’ stessa. Così non va signor Lo Russo! Gino Arquà . Certo è una città lasciata a sé stessa dai tempi nefasti di Appendino. Il Sindaco attuale fa quello che può ed è mal ricordato. Ma anche l’ opposizione non si sente. Damilano sembra che vada poco anche in Consiglio Comunale. Ci vuole una virata forte e decisa che finora non vedo.

