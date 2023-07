Associazione Maestri Sci Italiani, presidente Luciano Stampa

Si è svolto venerdì 30 giugno 2023 a Milano, presso la sede dell’Associazione Maestri Sci Italiani, il Consiglio Direttivo Nazionale AMSI, appuntamento nel quale è stato nominato alla guida dell’Associazione Maestri Sci Italiani per il quadriennio 2023-2027 Luciano Stampa, residente in Aprica (SO), 57 anni.

L’assemblea ha nominato vice presidente vicario Alessandro Pandolfo di AMSI Friuli Venezia Giulia, prendendo il posto di Gianni Poncet, vice presidente Robert Demetz, di AMSI Alto Adige, e come tesoriere Walter Girardi, di AMSI Veneto.

ll neo presidente AMSI, Luciano Stampa, ha dichiarato: “Sono soddisfatto e orgoglioso della nomina quale Presidente Nazionale AMSI, consapevole dell’importanza del ruolo e delle diverse problematiche nonché esigenze della categoria dei Professionisti della neve che ci vedranno al lavoro fin da subito. Ringrazio il Presidente uscente Maurizio Bonelli per il grande lavoro svolto negli anni e per il sostegno che in ogni caso garantirà in futuro all’Associazione Maestri Sci Italiani”.

