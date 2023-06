Il 3 luglio riapre la strada dell’Assietta

Lunedì 3 luglio sarà interamente riaperta al traffico motorizzato la Strada dell’Assietta #SP173, sterrata da Pian dell’Alpe a Sestriere.

La chiusura al traffico motorizzato dalle 9 alle 17 dal km 6+900 (Colle Basset) al km 36 (Pian dell’Alpe) è fissata anche quest’anno nelle giornate di mercoledì e sabato nei mesi di luglio e agosto, a partire da sabato 1° luglio, giornata in cui la SP 173 sarà percorribile solo a piedi e in bicicletta. La Strada dell’Assietta resterà chiusa ai mezzi motorizzati anche domenica 2 luglio in occasione dell’Assietta Legend, corsa ciclistica in mountain bike con partenza e arrivo a Sestriere e sabato 15 luglio per agevolare gli organizzatori della Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta. Limitazioni anche domenica 16 luglio.

Citta' Metropolitana di Torino

