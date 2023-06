Il Collegio Einaudi sostiene la sfida dei talenti #To25 BRAINstorm

Nei giorni scorsi è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Comitato organizzatore dei XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali e la Fondazione Collegio Einaudi, che da sempre lavora per offrire agli studenti universitari un ambiente di studio e di vita stimolante e interdisciplinare, insieme a un percorso di formazione personalizzato e trasversale. A seguito di un incontro con gli studenti del Collegio, è stata presentata la rassegna sportiva assegnata dalla FISU al CUSI e, al suo interno, l’innovativa challenge BRAINstorm, che si affiancherà alle competizioni previste sulla neve e sul ghiaccio di Torino, Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo e Torre Pellice dal 13 al 23 gennaio 2025.

#To25 BRAINstorm è la prima competizione mondiale tra i migliori talenti delle università italiane e internazionali: una tempesta di cervelli per raggiungere gli obiettivi del millennio. Circa 1000 studenti da ogni angolo del globo si sfideranno con in palio medaglie, come ogni competizione di stampo sportivo che si rispetti, corredate da un montepremi.

Attraverso questo protocollo d’intesa, Collegio Einaudi si impegnerà a coinvolgere la propria comunità studentesca, composta da oltre 850 studentesse e studenti meritevoli, nella promozione e nel supporto dei World University Games di Torino 2025 e la #To25 BRAINstorm, eventi di grande prestigio per il capoluogo piemontese; inoltre il Collegio è disponibile a mettere a disposizione della manifestazione 50 posti all’interno delle proprie cinque residenze torinesi, per ospitare gli atleti o eventuali altri studenti ospiti, così come avvenne in occasione della prima edizione delle Universiadi nel 1959, svoltesi proprio a Torino sulla spinta del presidente cussino e storico dirigente sportivo Primo Nebiolo.

“La convenzione siglata con il WUG2025 rispecchia in pieno mission e valori alla base dell’attività della Fondazione Collegio Einaudi: favorire crescita e sviluppo della Persona a 360°, attraverso esperienze di vita di comunità e formazione complementare vissute in un ambiente stimolante e interculturale, grazie ai quali i nostri giovani non potranno che aumentare le chances di emergere – afferma il Direttore Generale del Collegio Einaudi, ing. Andrea Fabbri – Sin dalla prima edizione del ’59, i Giochi Mondiali Universitari sono stati occasione non solo di sfide sportive di alto livello ma, per studenti universitari provenienti da tutto il mondo, anche di incontro, confronto e scambio culturale. WUG2025 sarà una manifestazione importante per Torino e per i suoi giovani e per questo motivo siamo orgogliosi di poter essere partecipi dell’evento e di dare il nostro contributo per la sua buona riuscita“.