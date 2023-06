La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Una sera poco fa al Regio – Alassio – Lettere Una sera poco fa al Regio – Alassio – Lettere



Una sera poco fa al Regio

La prima al “Regio” della “Madama Butterfly”di mercoledì sera resterà negli annali torinesi per due motivi: un’opera mistificata in chiave ultramoderna con cantanti in jeans sdruciti (una cosa davvero impresentabile a detta di molti) e la protesta indecente di parte del pubblico e degli orchestrali (dipendenti pubblici !!) che hanno vomitato proteste e insulti contro Berlusconi morto. “Chi non rispetta i morti non è degno di vivere”, diceva Mario Soldati. Questi radical-chic vanno alla prima del Regio come alla bocciofila. Da quando ci vanno loro, io non ci vado più. Vado a Milano e a Venezia e anche a Napoli dove i livelli artistici e musicali sono migliori e si ritrova la bella gente. La cosa più incredibile è che questi fischiatori non abbiano invece fischiato una rappresentazione che non ha nessun pregio né musicale né’ artistico e che tradisce in modo smaccato Puccini. Non dovevano accanirsi contro Berlusconi morto, ma contro il regista vivo e anche il direttore artistico, altrettanto vivo, che fortunatamente sta per lasciare il posto.

Alassio

Essendo ad Alassio per un motivo molto bello e nobile, quello di ricordare insieme al Generale Franco Odello, la mia grande amica Chiara Spadoni con l’inaugurazione di una panchina restaurata e dedicata al Centro Pannunzio a Torino dedicano al Centro che compie 55 anni, quasi solo rancore e oblio) sono stato un po’ in spiaggia, quest’anno davvero adeguata ai tempi gloriosi di Alassio con una sabbia finissima e abbondante.

Finalmente un anticipo dell’estate che arriverà il 21 giugno.

Ho rivisto con piacere il Sindaco Marco Melgrati al quarto mandato, una persona capace e dedita al bene comune della perla della Riviera. E’ un amico di tanti anni che resta sempre giovane. La spiaggia quest’anno mi ha attratto particolarmente perché molte donne e ragazze erano quasi tutte con un bikini ridottissimo e mozzafiato, come quelli che si vedono sui social.

La stoffa si è ridotta molto, anche se i prezzi, da quanto ho visto in un negozio nel Budello, sono raddoppiati. Fino a non tanti anni fa ad Alassio si vedevano tanti tanga e seni al vento. Adesso non è più così , ma i bikini odierni appaiono molto più “seducenti”. Solo una signora oltre i cinquanta era in topless. Che tristezza, pensando a Brigitte Bardot seminuda in spiaggia nella Saint- Tropez degli anni ruggenti. Saint – Tropez è decaduta molto ,ci sono stato due anni fa, Alassio è invece tornata attrattiva e piacevole. D’ora in poi, se passate sul Lungomare di Alassio, fermatevi un attimo a vedere e magari utilizzare la panchina.

E’ in ricordo di una grande donna raffinata, elegante e colta che ha saputo amare la vita, onorare l’amicizia, vivere la passione per la libertà. E’ morta a 65 anni ed era l’immagine della gioia di vivere che la cattiva sorte le ha impedito di gustare.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

Pannella e vip torinesi

Ho letto l’appello per una passeggiata torinese intitolata a Marco Pannella e ho visto i nomi vip (così’ scrive “La Stampa”) di alcuni proponenti. Non discuto i meriti di Pannella, ma i nomi di chi vuole la passeggiata e soprattutto le loro motivazioni che impediranno quasi sicuramente un voto unanime in Comune. La destra e i cattolici non possono votare in modo così’ sbilanciato. Troppo anticlericalismo, troppo LGBT lo impediscono. Pannella era anche quello esaltato dal poeta Eugenio Montale. Forse il vippume non legge Montale. Ho letto l’intervista del fondatore del Fuori Pezzana che non mi e’ proprio piaciuta. Dice, tra l’altro, di essere stato eletto a Genova deputato nel 1976, mentre subentrò nel 1979 e fu deputato per soli 14 giorni e continua a riscuotere oltre 2000 euro di vitalizio. Auguro buona vita a Pezzana e spero che possa riscuotere il vitalizio per tantissimi anni ancora. Pannella però è un’altra cosa, pur nel pieno rispetto di tutti i vip. Vito Cutrupi

Io ho scritto molto in anticipo su tutti a sostegno di una intitolazione torinese a Pannella che merita i migliori riconoscimenti. A festeggiare i suoi 80 anni fui io nel 2010. I vip non c’erano assolutamente. Neppure Pezzana. Credo sia scappata la mano alla ricerca dei vip che non hanno mai apprezzato Pannella in vita. Di fronte a questi vip io sento un certo disagio innanzi tutto perché perché non sono un vip e non posso unire la mia firma di uomo libero alla loro.

Pannella va considerato un patrimonio condiviso e non un elemento di divisione. Con le motivazioni che ho letto, difficilmente ci sarà l'unanimità. Il consigliere Viale è un abilissimo "provocatore nato" ed è sempre stato ed è ancora divisivo persino per il 25 aprile, fin da quando era in Lotta Continua. Pannella non lo amava molto e non lo volle per la festa dei suoi 80 anni. Lasci stare Pezzana, caro Cutrupi, che percepisce il vitalizio in base ad una legge sbagliata ma mai abrogata. Io lo conosco da quando scriveva sul giornale monarchico "La Mole". Qualche tempo fa mi disse che si era interessato al re Umberto II perché il re era omosessuale. Sono andato a rivedere per pura curiosità alcuni suoi articoli dell'epoca e ho constatato che non scriveva certo queste cose, ma esaltava i Savoia e la storia patria. Comunque Pezzana è cosa ben diversa dal consigliere che vuole cancellare il Crocifisso dalla Sala Rossa. Altra cultura e altro spessore. Il fatto di aver fatto il libraio per una vita si vede e si sente anche oggi che ha compiuto 80 anni.

IL TORINESE