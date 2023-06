Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

L’amore secondo Dalva – Drammatico. Regia di Emmanuelle Nicot, con Zelda Samson. La storia della dodicenne Dalva, che nonostante la sua giovanissima età si veste e si trucca già come una donna adulta. Un giorno viene portata via da casa sua, dove vive con il padre. Inizialmente è sbalordita e non capisce come mai sia stata allontanata dalla sua abitazione; in seguito però conosce l’assistente sociale Jayden e Samia, un’adolescente dal carattere forte. Per Dalva ha inizio una nuova quanto inaspettata vita. Durata 83 minuti. (Greenwich Village sala 3)

As bestas – La terra della discordia – Drammatico. Regia di Rodrigo Sorogoyen, con Marina Foïs e Luis Zahera. Antoine e Olga sono una coppia francese ormai residente da molto tempo in un piccolo villaggio della Galizia. Per vivere si occupano di agricoltura biologica e restaurano vecchie case, allo scopo di favorire il ripopolamento dei luoghi disabitati. Tutto comincia a complicarsi con un nuovo progetto che ha a che vedere con l’energia eolica e a causa del quale entrano in conflitto con i vicini. Il miglior film spagnolo dell’anno. “As bestas” è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione: “Lavorando sul tempo del racconto, dilatato ed ellittico, Rodrigo Sorogoyen mette in scena, con un naturalismo sconvolgente, la violenza atavica degli uomini quando diventano come “le bestie”. Ambientato nella Spagna rurale profonda della Galizia, il film si muove tra i registri del thriller e del dramma, senza dimenticare quello del western con i duelli non al sole, lavorando su una tensione latente e estenuante del conflitto tra i personaggi maschili”. Durata 137 minuti. (Greenwich sala 1 e sala 2)

Daliland – Drammatico. Regia di Mary Harron, con Ben Kingsley, Barbara Sukova e Christopher Briney. New York 1974. James lavora presso la galleria d’arte che ospiterà la propria mostra del genio Salvador Dalì. Quando l’artista in persona gli propone di diventare suo assistente, il ragazzo pensa di coronare il sogno della sua vita, ma presto scopre che non è tutto oro quel che luccica. Dietro allo stile di vita sgargiante, al glamour e ai party sontuosi, un grande vuoto consuma ormai l’anziano pittore, divorato dalla pittura di invecchiare e dal dolore per il rapporto logoro con la dispotica moglie Gala, un tempo sua musa e ora circondata da giovani amanti e ossessionata dal denaro. Durata 104 minuti. (Romano sala 1)

Emily – Biografico. Regia di Frances O’Connor, con Emma Mackey e Fionn Whitehead. Emily Brontë vive in una piccola cittadina dello Yorkshire, con il padre, un reverendo protestante decisamente autoritario, le due sorelle Charlotte e Anne, e il fratello Branwell. Come Charlotte, anche Emily intraprende la strada dell’insegnamento ma dopo un breve inizio si decide che il suo comportamento non è adatto a un confronto quotidiano con una classe di allievi. Quando, nella parrocchia di Haworth, arriverà il nuovo pastore Wieghtman, l’esistenza di Emily non sarà più la stessa: mentre il pastore ne riconoscerà le indubbie qualità morali e letterarie. Durata 130 minuti. (Eliseo Grande, Nazionale sala 1)

Fast X – Azione. Regia di Louis Leterrier, con Van Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Mamoa, Jason Statham , Helen Mirren, Charlize Theron e Rita Moreno. Ancora un’avventura per Dominic Toretto, ora se la deve vedere con il temibile e spietato Reyes, il figlio del defunto Signore della droga brasiliano, che cerca vendetta per la morte del padre, appunto. E non ci saranno mezze misure, come sempre anche la famiglia di Dominic (il vero obiettivo del cattivo è il figlio di Dominic) verrà coinvolta, in un panorama che da Los Angeles si sposterà a Roma, che vedrà scene rocambolesche in Brasile come in Portogallo, a Londra come in Antartide: per tacere delle riprese torinesi, avvenute l’estate scorsa, in cui la città è stata “camuffata” da capitale italiana. Durata 141 minuti. (Massaua, The Space Torino, Uci Lingotto, The Space Beinasco, Uci Moncalieri)

Mon Crime – La colpevole sono io – Commedia drammatica. Regia di François Ozon, con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, André Dussollier e Dany Boon. Madeleine Verdier, un’attrice squattrinata, è accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto della sua migliore amica, dimostra che il fatto è avvenuto solo per legittima difesa. Viene assolta e diventa una star, finché la verità non le si presenta alla porta. Durata 102 minuti. (Nazionale sala 4)

Olga – Drammatico. Regia di Elie Grappe, con Anastasia Budiashkina. A Kiev, anno 2013. Olga è una ragazza ucraina quindicenne, una promettente ginnasta che si sta allenando per i campionati europei e che vede ogni giorno il peggioramento della situazione del proprio paese. Considerando le origini svizzere del padre, Olga medita di entrare a far parte della nazionale svizzera ma questo vorrebbe dire prendere anche una nuova cittadinanza. Ilona, la madre di Ilona, segue la orribile situazione in veste di giornalista e scrive appassionati articoli contro la classe dirigente e contro il presidente filorusso. Nuovi drammatici eventi, che coinvolgono anche la sfera familiare, convinceranno la ragazza a trasferirsi in Svizzera: ma anche a seguire le notizie che giungono dalla sua terra d’origine. Da quel momento spetterà a Olga prendere una decisione. Durata 87 minuti. (Centrale anche V.O., Due Giardini sala Ombrerosse)

Rapito – Drammatico. Regia di Marco Bellocchio, con Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni e il piccolo Enea Sala. Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prelevare Edgardo, un ragazzino di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve riavere un’educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma. Durata 125 minuti. (Ambrosio sala 2, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Blu, Fratelli Marx sala Groucho, Romano sala 2)

Ritorno a Seoul – Drammatico. Regia di Davy Chou. Freddie ha 25 anni, da molto piccola è stata adottata da una coppia francese che l’ha cresciuta amorevolmente, ma per qualche sconosciuto motivo le sue origini coreane rimangono per lei un nodo irrisolto. In maniera piuttosto fortuita è costretta a trasferire il suo viaggio da Tokyo a Seoul, luogo in cui non riuscirà a ignorare il richiamo delle sue radici e finirà per mettersi alla ricerca della sua famiglia biologica. Nel giro di anni, fatti di silenzio, freddezza e poi riavvicinamenti, Freddie prova a ricostruire i pezzi sparsi della sua identità, cercando di comunicare con un padre alcolizzato che non parla nemmeno la sua lingua e una madre che non vuole farsi trovare. Durata 117 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse, Nazionale sala 3)

Il sol dell’avvenire – Commedia, di e con Nanni Moretti, e con Silvio Orlando, Margherita Buy, Barbora Bobulova e Mathieu Amalric. Metà degli anni Cinquanta, il 1956 esattamente, all’indomani dei carri armati russi che invadono l’Ungheria. La compagna Bobulova in clima di forti ripensamenti abbraccia la causa del popolo invaso, il compagno Orlando, segretario di sezione, tira dritto per la strada dettata dal Migliore e obbedisce ancora una volta alla volontà e alle direttive dell’Unione delle Repubbliche, l’ormai immancabile Buy è la moglie di Gianni, regista cinematografico (siamo nel panorama del cinema nel cinema) e pensa proprio di lasciarlo. Rivisitazioni politiche in ambito morettiano, condite di fellinismo, leggi il mondo del circo. In concorso al prossimo Cannes. Durata 90 minuti. (Ambrosio sala 3, Fratelli Marx sala Harpo, Romano sala 3)

IL TORINESE