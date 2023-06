“Amor toujours”, il teatro Regio celebrerà anche Puccini nel centenario della morte. E arriva il Maestro Riccardo Muti

Il titolo della nuova stagione del teatro Regio, che inizierà il 21 settembre 2023 e si concluderà il 4 luglio 2024, si intitola “Amor toujours” e propone quattordici titoli di cui otto nuovi allestimenti, preziose rarità con artisti di fama e giovani interpreti dalla carriera in ascesa.

Protagonisti assoluti Riccardo Muti, che torna al Regio con un imprescindibile titolo verdiano, e Giacomo Puccini, nell’anno del centenario.

Si tratta di un nuovo avvio per il teatro Regio, che presenta una nuova immagine e un nuovo logo, realizzato da Undesign Agency a partire da un bozzetto di Carlo Mollino, simboli di un teatro aperto al futuro, ma anche saldamente ancorato alla propria storia musicale e architettonica, che vanta radici profonde nella città. Il teatro torna a produrre con lo sguardo rivolto verso l’estero e l’Europa.

“Lasciati alle spalle gli anni difficili legati alle chiusure per pandemia con mezzo secolo di storia appena festeggiato – spiega il sindaco di Torino Stefano Lorusso – il teatro Regio guarda al futuro con una stagione di opera e balletto di altissimo livello, forte della certezza che la sua capacità di sperimentare e rinnovarsi possa essere unita a un’offerta artistica di grande qualità, facendone un’istituzione culturale di primaria importanza”.

“L’amore in tutte le sue manifestazioni – aggiunge il sovrintendente del teatro Regio , Mathieu Jouvin – pervade questa stagione e l’opera lirica e il balletto sono generi che hanno saputo esplorare in modo profondo e intenso l’amore e le sue sfumature, offrendo rappresentazioni potenti e toccanti di questo valore che permea la nostra vita, a partire da Eros a Agape e Philia, le sue mille nature.

Le fotografie che abbiamo scelto per illustrare la stagione seguono la stessa narrazione e sono capaci di emozionare, accarezzare lo sguardo, evocando sentimenti con un gesto, una luce, un’assenza uniche.

Sono state scattate da Federica Cocciro, artista milanese nata nel 1989 e che ha già pubblicato su importanti testate nazionali ed è Ambassador Leica dal 2018 al 2020″.

“Il trailer della stagione – prosegue Jouvin – è firmato dalla regista torinese Aksinja Bellone ed è girato negli interni e esterni del Teatro e nel caffè Baratti & Milano. Vede come protagonista una coppia di innamorati che si cercano tra gli specchi, giocano, sognano, amano e soffrono”.

“Abbiamo concepito questa stagione con un’alta ambizione artistica – afferma il direttore artistico Cristiano Sandri -Abbiamo voluto dare il giusto spazio alla tradizione lirica italiana, ampliando lo sguardo verso l’Europa, con la voglia di proporre opere fondamentali di compositori italiani e stranieri. Ci siamo sentiti pronti a lanciare la sfida proponendo titoli rari e allestimenti originali, perché sappiamo che è presente una platea pronta a recepirli. Per quanto riguarda interpreti, direttori e registi, abbiamo scelto nomi straordinari noti al grande pubblico, accanto a giovani artisti di cui seguiamo la carriera.

Protagonisti della stagione e nostro vanto sono l’Orchestra, il Coro e il Coro di Voci Bianche del teatro Regio. Un’esperienza riuscitissima è stata quella con il Regio Ensemble, il cui percorso formativo nel 2024 sarà arricchito da nuovi componenti”.

La stagione d’opera e del balletto del teatro Regio si aprirà il 21 settembre con l’Ebreo di Fromental Halévy, in programma dal 21 settembre al 3 ottobre prossimo, in un allestimento firmato da Stefano Poda, un regista visionario che ha un rapporto molto forte con il teatro Regio e che per esso ha creato indimenticabili spettacoli, come Thais, Faust e Turandot.

Quest’opera, La Juive di Halevy, fu applaudita per l’ultima volta nel 1885. Amore, morte e mistero sono i temi del grand-opéra di Halévy, che contiene grandiosi brani di assieme e melodie seducenti che entusiasmano il pubblico dell’epoca. Un simile capolavoro non poteva che essere diretto da un direttore di grande prestigio, Daniel Oren. Il cast vede tra i protagonisti Gregory Kunde, al suo debutto come Eleazar, uno dei ruoli tenori più complessi del teatro francese, Mariangela Sicilia in Rachel, reduce dall’ottima prova del don Giovanni e Riccardo Zanellato nel ruolo di Brogni.

Dal 6 al 14 ottobre, al Piccolo Regio Puccini, andrà in scena un nuovo allestimento di “Un mari a la porte”, operetta di Jacques Offenbach in prima esecuzione a Torino. Questo titolo, composto a Parigi nel 1859, costituisce il contraltare ideale de La Juive, nata a pochi anni di distanza.

L’accostamento del grand-opéra e dell’opera vogliono dare l’opportunità al pubblico di immergersi nell’atmosfera del fervore parigino dell’Ottocento. Prosegue il viaggio tra Italia e Francia iniziato con “La figlia del reggimento”. Torna al Regio come ospite il giovanissimo direttore Riccardo Bisatti.

La nuova produzione avrà la regia di Anna Maria Bruzzese, è targato Regio con le scene di Claudia Boasso e i costumi di Laura Viglione.

Nell’anno delle celebrazioni del centenario del compositore il primo appuntamento con Giacomo Puccini non poteva essere che con la Boheme, nata proprio al teatro Regio di Torino nel 1896 e tra le opere più rappresentate al mondo.

La Boheme andrà in scena dal 21 al 29 ottobre e proporrà l’amore autentico fra Rodolfo e Mimi’, la passione di Musetta e Marcello e l’amicizia appunto “bohemien” dei giovani squattrinati parigini.

La regia viene firmata da Giuseppe Patroni Griffi, la direzione è del maestro Andrea Battistoni, l’interpretazione di Erika Grimaldi nel ruolo di Mimi e quella dell’ emergente Federica Guida come Musetta.

L’allestimento del Regio è stato possibile grazie al contributo di Reale Mutua come socio fondatore del Teatro.

A novembre, dal 17 al 26 novembre, proseguirà l’omaggio a Giacomo Puccini con l’allestimento de “La rondine’, con la sua musica brillante, ironica, disincantata, affidata alle mani esperte di Francesco Lanzillotta, riconosciuto interprete del repertorio novecentesco.

Atteso ritorno al teatro Regio di Torino di Pierre Emmanuel Rousseau, dopo l’inaugurazione della stagione 2023, per firmare questo allestimento che colloca l’azione nel 1973, in omaggio ai cinquanta anni del nuovo Regio progettato da Carlo Mollino, anno che permette di evocare, nel suo allestimento per il secondo atto, il fascino degli abiti di Yves Saint Laurent, Jacques de Bascher, Loulou de la Falaise, Brigitte Bardot e Serge Gainsbourg.

Dicembre è tradizionalmente il mese della danza. Dal 7 al 17 il teatro Regio proporrà balletti romantici molto amati, quali La bella addormentata, su musica di Petr Il’ic Caikovskij e coreografia da Marcia Haydèe da Marius Petipa nell’interpretazione dei solisti e del Corpo di ballo del Teatro Nazionale di Praga.

Dal 22 al 31 dicembre sarà di scena la Spagna elettrizzante con il Don Chisciotte, uno dei titoli tra i più brillanti del repertorio classico, grazie alla partitura sfavillante di Ludwig Minkus. Il Balletto dell’opera di Kiev porterà in scena la versione coreografica di Viktor Litvinov, tratta dalla coreografia di Marius Petipa, Aleksandr Gorskij e Kasian Golejzovskij.

Il 2024 prenderà avvio con un appuntamento speciale, la magia della grande danza con Roberto Bolle e interpreti eccezionali nel celeberrimo “Bolle and Friends”, una produzione di Artedanza per tre spettacoli dal 4 al 7 gennaio.

Sarà poi di scena l’umorismo irresistibile e cinico del DonPasquale di Donizetti, realizzato nell’allestimento e per la regia di Ugo Gregoretti. Scene e costumi sono di Eugenio Guglielminetti .

‘Un ballo in maschera’, capolavoro indiscusso di Giuseppe Verdi, verrà portato in scena dal 21 febbraio al 3 marzo 2024 e vedrà il ritorno glorioso del Maestro Riccardo Muti sul podio del teatro Regio. Andrea De Rosa è regista teatrale di prosa e opera lirica ed è stato direttore del Teatro Stabile di Napoli, oggi alla direzionedel TPE, Teatro Piemonte Europa. Con il maestro Riccardo Muti ha collaborato per la messainscena del Don Pasquale di Donizetti, a Ravenna e Madrid, e “Il matrimonio inaspettato” di Paisiello, al Festival di Pentecoste di Salisburgo. Il pubblico torinese ha potuto apprezzare la sua lettura registica nel “Manfred”di Schumann Byron e nel dittico formato da Goyescas ee Granados e Suor Angelica di Puccini. Atteso il debutto di Luca Micheletti, protagonista dell’ultimo Don Giovanni, nel ruolo di Renato.

Dal 22 marzo al 2 aprile prossimi sarà la volta de “La Fanciulla del West”, un’opera del tutto originale per soggetto e stile musicale. A dirigere sarà il maestro Francesco Ivan Ciampa.

Dal 7 all’11 aprile al Piccolo Regio Puccini verrà presentato “The Thender Land” di Aaron Copland, un’opera intimistica, ambientata in un’America rurale, chiusa e conservatrice, al tempo della Grande Depressione.

La stagione proseguirà dal 19 al 26 aprile prossimi con l’opera d’esordio di Giacomo Puccini dal titolo “Le villi”, che mise in evidenza la capacità del compositore di creare melodie intense e potenti scritture sinfoniche. La nuova versione debuttò a tempomdi record all’indomani della prima, proprio al teatro Regio di Torino nel 1884. La conduzione sarà di Riccardo Frizza.

Dal 17 al 26 maggio un atteso ritorno della musica wagneriano con l’Olandese Volante, opera che va in scena nell’allestimento onirico e affascinante di Willy Decker. Sul podio Nathalie Stutzmann, prima donna a fare un doppio debutto al Metropolitan Opera.

Ultima produzione della stagione, dal 21 giugno al 4 luglio, il Trittico di Puccini, che il Regio propone proprio come il compositore lo concepì. ”È come una vita a 360 gradi, con la presenza dell’amore, del dramma e del risvolto buffo. Nel Trittico si ritrovano queste tre dimensioni dell’amore e il Trittico è così potente da mostrare tutte le emozioni dei sentimenti”.

In programma a dicembre un convegno promosso dall’Università degli Studi di Torino e dedicato a Maria Callas. Sarà anche attiva la collaborazione con il Centro Studi Giacomo Puccini, il 18 e 19 aprile 2024 si terrà un convegno dal titolo “Un genio al debutto, gli anni giovanili di Giacomo Puccini”.

Il Teatro Regio si prepara così a festeggiare i cinquanta anni dalla ricostruzione del teatro da parte di Carlo Mollino e il centenario della morte di Giacomo Puccini, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre del 1924.

MARA MARTELLOTTA

IL TORINESE