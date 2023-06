Palavillage di Grugliasco in campo per la sostenibilità

5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE: PALAVILLAGE IN CAMPO PER LA SOSTENIBILITÀ

Il centro padel indoor tra i più grandi d’Italia in prima linea anche in campo green

La partita contro il cambiamento climatico si gioca anche sui campi da padel!

Il mondo dello sport è chiamato a fare la sua parte quando si parla di tutela dell’ambiente, perché le azioni di ognuno possono fare la differenza: tra i tanti esempi virtuosi in tema di ecosostenibilità spicca il Palavillage di Grugliasco, alle porte di Torino, uno dei centri padel indoor più grandi d’Italia che ha fatto della sostenibilità ambientale uno dei suoi principi cardine.

Pannelli fotovoltaici, risparmio dell’acqua e riduzione della dispersione termica sono solo alcune delle tante azioni messe in campo da Palavillage nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità.

L’intero progetto di Palavillage, realizzato dall’architetto Paolo Chiappero, è infatti nato sotto il principio ispiratore dell’ecosostenibilità e si basa sulla ristrutturazione e riqualificazione in chiave green di un ex capannone industriale.

Tra le azioni messe in atto da Palavillage per l’efficientamento energetico e sostenibile sono da citare gli 834 pannelli fotovoltaici che alimentano i 1284 led per illuminazione; la facciata coibentata ventilata che consente di ridurre notevolmente le dispersioni termiche; l’installazione di generatori di calore ad altissima efficienza; un sistema elettronico di controllo e di monitoraggio dei consumi; l’installazione di erogatori delle docce temporizzati per limitare il consumo dell’acqua e la piantumazione delle Paulownie, in collaborazione con Paulownia Piemonte e Paulownia 4 Planet, al fine di compensare le emissioni di CO2.

Entro il 2024 Palavillage si pone inoltre l’obiettivo diventare la prima struttura in Italia (della sua categoria merceologica) ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001.

