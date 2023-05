Orrore a Torino: uccide a pugni la madre. Ma l’anziano genitore lo fa arrestare

Si è verificato un omicidio nel quartiere Barca di Torino, in via Vittime di Bologna, all’interno di un palazzo ATC. Le autorità sanitarie hanno trovato il corpo senza vita di un’italiana di 76 anni, all’interno dell’abitazione. Inizialmente si pensava che la morte fosse avvenuta per cause accidentali, ma poi il marito della vittima ha sporto denuncia presso la stazione Falchera dei carabinieri. Egli ha accusato il loro figlio, di 44 anni e senza fissa dimora, di aver inflitto maltrattamenti, vessazioni e aggressioni a lungo subite in famiglia. Il 44enne dapprima ha negato, poi ha ammesso di aver sferrato un pugno alla madre.

