Denim mania al Torino outlet village

Torino Outlet Village, una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia, è anche il punto di riferimento per scoprire le principali tendenze di stagione, con una proposta ampia ed in continua evoluzione accompagnata da eventi social ed instagrammabili. Prossime, in ordine di tempo, le settimane dedicate al denim.

Il blu più famoso al mondo sarà protagonista al Village, dal 13 marzo al 2 aprile, sia con il coinvolgimento dei brand presenti al Village, tra cui Antony Morato, Calvin Klein, Caractere, Desigual, Diesel, Flavio Castellani, G-Blue, Guess, Harmont&Blaine, Ixos, Kocca, Liu-Jo Uomo, Patrizia Pepe, Pepe Jeans, Rebel Queen By Liu Jo, Refrigiwear, Tommy Hilfiger e Trussardi, sia con l’Oasi Denim, una speciale installazione immersiva a tema

L’Oasi Denim accoglierà tutti i clienti con le sue 984 liane, realizzate con scarti di jeans. L’allestimento, composto da una cupola geodetica, accoglierà i visitatori che potranno attraversare una pavimentazione specchiata camminando su un sentiero sospeso, mentre tutto intorno delle liane di denim scenderanno dal soffitto e si rispecchieranno per terra, dando vita ad un gioco di luci e colori che creerà un’atmosfera fresca e naturale. Una volta arrivati sul lato opposto, una grafica racconterà la storia del denim, dalla sua produzione al suo riciclo.

I quasi 40 chili di denim riciclati ricevono così una seconda vita trasformando uno scarto in un’opera immersiva e significativa, da vivere, ma anche condividere sui social, sottolineando l’attenzione del Village al tema del rispetto dell’ambiente.

Nell’ultimo weekend dedicato al jeans seguiranno poi due giornate dedicate alla customization del denim. Si potranno così personalizzare, gratuitamente, tutti i propri acquisti in denim fatti a Torino Outlet Village. Ballo Da Sola, che accoglierà i visitatori nel weekend del 1 e 2 Aprile, si caratterizza per l’inconfondibile artigianalità Made in Italy e abbinamenti inaspettati ed audaci di borchie, strass, micro-charms e disegni esclusivi, che renderanno ogni capo acquistato unico e irripetibile.

Sono previsti, per tutta la stagione primavera-estate 2023, i weekend dedicati alla personalizzazione. Dopo il weekend denim, sarà quello dal 22 al 23 aprile a celebrare le collezioni Cerimonia con ricami ed applicazioni delle Double Trouble di Bologna. L’idea, nata nel 2014 dalla creatività di due gemelle appassionate di moda, artigianalità e accessori, mira a sostenere la cultura della moda circolare e sostenibile, basata sul riutilizzo dei materiali. Tutti i loro accessori sono realizzati rigorosamente a mano e creati con pellami di scarto.

Torino Outlet Village, da sempre impegnato nella creazione di sinergie a sostegno del territorio che lo ospita, continua a confermarti un player capace di interpretare le tendenze del momento, rispondendo ai bisogni in continua evoluzione di una moda consapevole e attenta al dettaglio.

IL TORINESE