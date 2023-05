Un weekend dedicato allo sport e al gioco libero all’aperto

OPES e REGIONE PIEMONTE: promuovo lo sport, il benessere e il gioco libero all’aperto

Dal 25 al 28 MAGGIO 2023

In Piazza d’Armi e Piazza Castello si terrà un lungo weekend dedicato all’inclusione, allo sport, al benessere, agli stili di vita sani e al gioco grazie al progetto SBAM e alla Giornata del Gioco Libero all’Aperto

Gli eventi, che quest’anno verranno svolti in partnership, si terranno dal 25 al 28 maggio 2023 in diverse aree della città: da piazza d’Armi a Piazza Castello. Una grande festa che interesserà anche molti Comuni piemontesi e che «invaderà» la città di Torino per un fine settimana all’insegna del gioco, dello sport e dell’inclusione sociale.

La grande novità del 2023 sarà la realizzazione di due eventi in uno grazie alla comunione di intenti fra OPESnazionale con l’evento SBAM e la Regione Piemonte con la Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto, istituita per legge dall’Assessore Regionale alla Famigliacon delega ai Minori lo scorso anno, e che cade sempre l’ultimo sabato di maggio).

Da questo connubio nascono le quattro giornate gratuite, interamente dedicate a uno stile di vita sano e all’attività all’aria aperta, collegando il centro e le zone più esterne della città, tra piazza d’Armi e piazza Castello.

La manifestazione si articolerà in più parti: l’Evento SBAM dal 25 al 28 maggio e la seconda edizione della Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto il 27 maggio dalle 10 alle 19,00, in piazza Castello, a Torino, che comprenderà, per la prima volta, anche la Camminata della Salute, in collaborazione con la Città della Salute e della Scienza di Torino e, in particolare, con il professorGianluca Alunni, cardiologo, che sarà a disposizione per eseguire elettrocardiogrammi ai genitori.

Il tutto rivolto alla cittadinanza, per promuovere la cultura dello stile di vita sano che passa anche attraverso il movimento e il gioco.

SECONDA EDIZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE

DEL GIOCO LIBERO ALL’APERTO

27 MAGGIO – Piazza Castello

Dopo il successo del 2022 torna, per la seconda edizione, la Giornata Regionale del Gioco Libero all’Aperto, dedicata a promuovere l’importanza della libertà di movimento e di gioco dei bambini e delle bambine che, attraverso di esso, sperimentano libertà di relazione e di pensiero, scegliendo ed orientando la propria azione secondo la loro età e la loro naturale curiosità, i propri bisogni ed il grado di autonomia.

Inoltre verranno premiate tutte le scuole piemontesi vincitrici della «Camminata della Salute», promossa sempre dal prof. Alunni per favorire la cultura della prevenzione attraverso il movimento fisico, anche leggero: tra i premi gadget Caffè Costadoro, visite al Museo del Caffè, visite guidate col Direttore alla Reggia di Venaria e biglietti per una partita della Juventus femminile.

Nei tre accessi a Piazza Castello, che sarà il punto di partenza, gli ospiti troveranno una cartina dettagliata con l’elenco delle attività proposte e un QR CODE al quale iscriversi.

E’ previsto un premio per chi riuscirà a completare tutte le attività.

In Piazza Castello verrà installato un maxi schermo, in collaborazione con l’associazione Circo WOW mentre sul palco per presentare l’evento e intrattenere il pubblico interverrà Walter Rolfo in qualità di testimonial della giornata.

Ciascun Comune aderente ha scelto un particolare simbolo e un «evento nell’evento» con il quale intende identificare l’iniziativa stessa, all’interno della celebrazione della Giornata Regionale. Ottima la risposta degli Enti locali, con un centinaio di Comuni che hanno risposto con entusiasmo, di cui 30 si collegheranno in video diretta attraverso il maxi schermo.

Ogni attività sarà ovviamente accessibile anche alle persone con disabilità.

«Credo – ha spiegato l’assessore regionale alla Famiglia, con delega ai Minori – che la partership tra la Giornata Regionale del Gioco libero all’Aperto e SBAM rappresenti un vero e proprio evento per il Piemonte, che va molto al di là della semplice “somma” delle due iniziative. Ringrazio quindi gli organizzatori di SBAM per aver accettato questa formula, che sono certa risulterà vincente e avvincente: per i ragazzi, ma anche per gli adulti». «D’altronde – prosegue l’esponente della Giunta regionale – il gioco, lo sport e l’inclusione sono valori che da anni condividiamo fattivamente e possiamo dire che questa iniziativa sia la dimostrazione di come la politica e l’associazionismo possano collaborare per fare cose belle e concrete».

L’assessore ha anche messo in rilievo l’importanza dell’iniziativa alla luce dei dati derivanti dall’Oms che rivelano una realtà preoccupante: per 8 ragazzi su 10 la sedentarietà è una regola. Questa tendenza si traduce in un peggioramento delle condizioni di salute a partire dall’adolescenza, con inevitabili riflessi anche su quelle che sarà la salute dei futuri adulti. I benefici determinati da uno stile di vita fisicamente attivo sono molto ampi e includono il miglioramento dello sviluppo muscolare, delle salute respiratoria e cardiovascolare, oltre che delle ossa. Si tratta di conseguenze pressoché scontate e derivanti da una gestione migliore del peso corporeo. Come sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità, bisogna sensibilizzare i genitori che i ragazzi dovrebbero svolgere un’attività sportiva tutti i giorni: almeno della durata di un’ora, senza considerare i benefici psicologici.

EVENTO SBAM 25-28 maggio

L’evento – promosso da OPES Aps, realizzato in partnership con la CPD e Vol.To, in collaborazione con la Regione Piemonte e patrocinato dalla Città di Torino, dalla Circoscrizione 2, dal CUS, dal CIP e dal CONI Nazionali e Regionali, Sport e Salute, ASL, Azienda Sanitaria 0, Camera di Commercio e Ordine dei Biologiha l’obiettivo di promuovere la cultura dello stile di vita sano e lo farà proponendo attività diversificate per le scuole e la cittadinanza.

“L’attività di SBAM rappresenta appieno i valori su cui si fonda il lavoro del nostro Ente – commenta il Presidente Nazionale di OPES, Juri Morico -. D’altra parte, il nostro impegno costante si traduce nel promuovere un corretto stile di vita attraverso l’attività sportiva, il movimento e tutto ciò che possa consentire il benessere della persona.

L’evento che animerà le principali piazze di Torino dal 25 al 28 maggio riporta finalmente bambini, famiglie e anziani a svolgere attività all’aria aperta: un’occasione di condivisione e spensieratezza dopo gli anni di pandemia che hanno caratterizzato la nostra quotidianità. Per noi è fondamentale evidenziare come questo tipo di iniziative consentano momenti di aggregazione, favoriscano l’inclusione sociale e generino valore nelle comunità in cui si svolgono.

“Ringrazio le istituzioni, la scuola gli organismi sportivi e le famiglie per aver accolto l’appello di OPES ad operare #INSIEME come un’unica comunità educante.”

25 -26 Maggio Piazza d’Armi dalle 9 alle 17

Le due giornate saranno rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte con l’intento di promuovere il diritto allo sport per tutti.

Per questo saranno allestiti 45 campi prova sportivi integrati all’aria aperta ed è stata prevista la possibilità di coinvolgimento degli studenti anche nella pratica degli sport d’acqua presso la Piscina Monumentale.

Le classi sono invitate ad iscriversi ogni ora ad un campo prova diverso nei quali saranno accompagnati da tutor che supporteranno le insegnanti nel percorso sportivo scelto.

Verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti ed un kit di benvenuto.

Aspettiamo alunni ed insegnanti per cimentarsi in sport mai provati prima e per scoprire nuove emozioni e talenti nascosti!

Le attività sportive saranno coordinate dal comitato Regionale di OPES Piemonte e vedrà la partecipazione di Federazioni, associazioni ed Enti Sportivi del territorio tutti coesi per un unico obiettivo, promuovere il benessere tramite la pratica dello sport per tutti!

27 – 28 Piazza Castello dalle 10 alle 19

Le attività previste sono ispirate dai 4 pilastri del progettoSBAM – Sport, Benessere, Alimentazione e Movimentoe nello specifico vedranno:

– Area Sport con campi prova sportivi inclusivi e tornei

– Area Benessere in cui sono previste visite di prevenzione (cardiologia, oculistica, podologia, etc.), trattamenti (Shiatsu, Tuina, Riflessologia Plantare, osteopatia etc.), un’area olistica (Yoga, Meditazione, Bagni di Gong, Tai Chi, Campane Tibetane).

– Area Alimentazione con show cooking e laboratori in collaborazione con Costadoro, Banco Alimentare, CRAI Extra, Immaginazione e Lavoro, Consorzio del Prosciutto Crudo di Cuneo DOP; Consorzio della Mela rossa Piemonte IGP, Consorzio del Salame Piemonte DOP e Consorzio della Toma di Bra DOP.

– Area Movimento con circuiti, challenge e fitness in collaborazione con il CUS Torino.

Il Testimonial che animerà il Palco della giornata del 28/05 sarà Marco Berry.

Le due giornate si svolgeranno all’insegna dell’inclusione sociale grazie alla realizzazione di campi prova sportivi e laboratori inclusivi come conferma anche Francesca Bisacco, la presidente della CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà: “Lo sport non è solo occasione di movimento, ma anche un contesto nel quale i giovani possono costruire un modello identitario più forte ed efficace. Da qui il titolo SBAM che unisce allo sport e al movimento anche il concetto di benessere. Inoltre lo sport inclusivo, creando un ambiente dove le persone possano sentirsi rispettate ed accettate, è fondamentale proprio perché offre a tutti, indipendentemente dall’età, dalla capacità fisica o dallo status socio-economico, la possibilità di partecipare a competizioni e attività fisiche, promuovendo così il valore dell’uguaglianza. In un mondo sempre più diviso, lo sport inclusivo ci aiuta a superare le barriere e ci insegna il valore dell’accettazione e della solidarietà”.

Nato a Torino nel 2022 con l’obiettivo di favorire la cultura dello stile di vita sano come abitudine quotidiana nella vita di ciascuno, al fine di migliorare il proprio benessere e la propria salute, SBAM si è rivolto principalmente a due target: ai bambini/ragazzi delle scuole torinesi e alle loro famiglie.

Da oggi grazie ad OPES aps diventa un progetto nazionale già attivo oltre al Piemonte, in Puglia, Emilia Romagna, Lazio e Lombardia con l’obiettivo di creare un modello sul territorio grazie alla rete replicabile in tutta la penisola.

Il progetto è supportato come ambasciatore ufficiale daAlessandro Del Piero, sin da subito portavoce dei valori altamente educativi ed inclusivi contenuti all’interno del progetto e come testimonial da Arturo Mariani, calciatore della Nazionale Italiana di Calcio Amputati e scrittore di best seller e da Sebastiano Gravina l’influencer della disabilità diventato famoso su Tik Tok come Videociecato.

Ogni istituto scolastico coinvolto ha avuto la possibilità di usufruire a titolo gratuito di video lezioni di movimento della durata di tre minuti da svolgere in classe (attraverso strumentazione telematica come LIM, Tablet, smartphone etc.) ogni giorno e per tutto l’anno scolastico. In ciascuna seduta era previsto un esercizio per le gambe, uno per il “core”, uno per la parte superiore del corpo ed uno di mobilità articolare o stretching.

Le video lezioni sono state personalizzate in funzione all’età e non solo. Grazie ad un trainer professionista gli esercizi sono stati anche proposti in modalità adattata, in modo da favorire la partecipazione attiva di tutti gli allievi della classe. Inoltre, gli studenti sono stati guidati nella corretta esecuzione per garantire il miglior risultato possibile.

Per essere più incisivi nel raggiungimento dell’obiettivo del progetto, sono state coinvolte anche le famiglie dei singoli alunni tramite un’area riservata online nella quale erano disponibili contenuti di coaching, le video lezioni di movimento proposte in classe e approfondimenti sui temi dello sport, del benessere, dell’alimentazione e del movimento proposti dai nostri partner/professionisti.

Infine, le classi sono state coinvolte in una challenge che ogni 3 mesi ha incoronato come vincitrici le classi che hanno prodotto più energia proprio grazie al movimento sviluppato in classe ed al coinvolgimento delle famiglie.

Come restituzione finale di ogni anno di sperimentazione, al fine di raggiungere gli obiettivi che il progetto si è prefissato, è richiesta la compilazione per entrambi i target di un questionario di inizio e fine percorso, studiato appositamente per capire quanto le attività proposte siano state significative nel favorire la cultura del movimento e del sano stile di vita e raccogliere i dati utili da portare all’attenzione delle istituzioni.

Sito www.sbam.life

IL TORINESE