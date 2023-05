Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

Air – La storia del grande salto – Commedia drammatica. Regia di Ben Affleck, con Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis e Ben Affleck. È il 1984, Reagan è alla Casa Bianca, la Apple lancia il suo primo Macintosh e Michael Jordan deve ancora mettere piede su un parquet NBA. Ma con quali scarpe? Converse e Adidas si spartiscono il mercato delle squadre in cima alle Conference, delle stelle sui poster e dei senior universitari. Nike, l’azienda che prende il nome dalla dea della vittoria e che nessuno sa pronunciare, arranca molto più indietro. E per Phil Knight, suo co-fondatore e runner al college e nell’anima, non può andare bene. Durata 112 minuti. (Uci Moncalieri)

L’amore secondo Dalva – Drammatico. Regia di Emmanuelle Nicot, con Zelda Samson. La storia della dodicenne Dalva, che nonostante la sua giovanissima età si veste e si trucca già come una donna adulta. Un giorno viene portata via da casa sua, dove vive con il padre. Inizialmente è sbalordita e non capisce come mai sia stata allontanata dalla sua abitazione; in seguito però conosce l’assistente sociale Jayden e Samia, un’adolescente dal carattere forte. Per Dalva ha inizio una nuova quanto inaspettata vita. Durata 83 minuti. (Greenwich Village sala 1)

As bestas – La terra della discordia – Drammatico. Regia di Rodrigo Sorogoyen, con Marina Foïs e Luis Zahera. Antoine e Olga sono una coppia francese ormai residente da molto tempo in un piccolo villaggio della Galizia. Per vivere si occupano di agricoltura biologica e restaurano vecchie case, allo scopo di favorire il ripopolamento dei luoghi disabitati. Tutto comincia a complicarsi con un nuovo progetto che ha a che vedere con l’energia eolica e a causa del quale entrano in conflitto con i vicini. Il miglior film spagnolo dell’anno. “As bestas” è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI con la seguente motivazione: “Lavorando sul tempo del racconto, dilatato ed ellittico, Rodrigo Sorogoyen mette in scena, con un naturalismo sconvolgente, la violenza atavica degli uomini quando diventano come “le bestie”. Ambientato nella Spagna rurale profonda della Galizia, il film si muove tra i registri del thriller e del dramma, senza dimenticare quello del western con i duelli non al sole, lavorando su una tensione latente e estenuante del conflitto tra i personaggi maschili”. Durata 137 minuti. (Greenwich sala 2 e sala 3)

Book Club – Il capitolo successivo – Commedia. Regia di Bill Holderman, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia e Giancarlo Giannini. L’attesissimo sequel segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l’intento di portare il loro club del libro in Italia. Quando le cose vanno fuori controllo e alcuni segreti vengono rivelati, la vacanza rilassante si trasforma in un’avventura attraverso il paese che capita una volta nella vita. Durata 90 minuti. (Ambrosio sala 2, Ideal, Lux sala 3, Romano sala 2, Uci Lingotto, The Space Beinasco)

Creature di Dio – Drammatico. Regia di Anna Rose Holmer e Saela Davis, con Emily Watson e Paul Mescal. Un dramma psicologico ambientato in un villaggio di pescatori irlandese bagnato dalla pioggia. Il film è incentrato su una madre che mente per proteggere suo figlio e sull’impatto devastante che questa scelta ha sulla sua comunità, sulla sua famiglia e su se stessa. Durata 100 minuti. (Romano sala 3)

Fast X – Azione. Regia di Louis Leterrier, con Van Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Mamoa, Jason Statham , Helen Mirren, Charlize Theron e Rita Moreno. Ancora un’avventura per Dominic Toretto, ora se la deve vedere con il temibile e spietato Reyes, il figlio del defunto Signore della droga brasiliano, che cerca vendetta per la morte del padre, appunto. E non ci saranno mezze misure, come sempre anche la famiglia di Dominic (il vero obiettivo del cattivo è il figlio di Dominic) verrà coinvolta, in un panorama che da Los Angeles si sposterà a Roma, che vedrà scene rocambolesche in Brasile come in Portogallo, a Londra come in Antartide: per tacere delle riprese torinesi, avvenute l’estate scorsa, in cui la città è stata “camuffata” da capitale italiana. Durata 141 minuti. (Massaua, Fratelli Marx sala anche V.O., Ideal, Lux sala 2, The Space Torino, Uci Lingotto anche in 3D e V.O., The Space Beinasco anche in 3D, Uci Moncalieri anche in 3D)

John Wick 4 – Azione. Regia di Chad Stahelski, con Keani Reeves, Donnie Yen e Laurence Fishburne. Un altro capitolo per il killer leggendario, vissuto dopo l’ultima avventura sotto protezione nel regno del Re della Bowery, in attesa di vendetta. Ora il nuovo nemico è il Marchese di Gramont, cui sono stati conferiti i pieni poteri, nella affermazione nuova dell’ordine. Nuovi compagni per John, vecchi nomi che si ripresentano nelle nuove avventure. Durata 168 minuti. (Uci Moncalieri)

Mon Crime – La colpevole sono io – Commedia drammatica. Regia di François Ozon, con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, André Dussollier e Dany Boon. Madeleine Verdier, un’attrice squattrinata, è accusata dell’omicidio di un famoso produttore. Con l’aiuto della sua migliore amica, dimostra che il fatto è avvenuto solo per legittima difesa. Viene assolta e diventa una star, finché la verità non le si presenta alla porta. Durata 102 minuti. (Classico, Eliseo Grande, Nazionale sala 3)

Peter Von Kant – Drammatico. Regia di François Ozon, con Dénis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia e Hanna Schygulla. Un omaggio di Ozon al genio di Fassbinder. Non più una stilista ma un regista cinematografico, non più un amore lesbico ma la passione tra due uomini. L’anno è il 1972, la città in cui la vicenda si svolge è Colonia, il famoso regista Peter Von Kant, carico di premi, riceve un giorno la visita della propria musa ispiratrice, l’acclamata Sidonie, che ha portato con sé il giovane Amir. Peter si sente immediatamente colpito dal fascino del ragazzo e se ne innamora, lo ospita a casa sua e decide di farne una vera star. Ma forse non ha del tutto considerato come quell’amore possa travolgere non soltanto il corpo ma altresì lo spirito e la mente. Durata 85 minuti. (Nazionale sala 1)

La quattordicesima domenica del tempo ordinario – Drammatico. Regia di Pupi Avati, con Gabriele Lavia, Edvige Fenech, Lodo Guenzi e Camilla Ciraolo. Film di ricordi, la storia di Marzio, musicista che ha messo da parte ogni ambizione e trascina la propria vita nell’immagine del grande amore che per lui è stata Sandra. Atmosfere stracolme di malinconia, amicizie arrivate al capolinea, amori mai dimenticati. Anche film di grandi debolezze, con una sceneggiatura dal fiato corto e dei giovani attori (Lodo Guenzi in special modo, che dovrebbe caricarsi sulle spalle l’intera vicenda) che non hanno spessore. Dei più maturi, c’è da chiedersi perché Avati abbia ripescato dall’oblio la Fenech, sarà per quella erre moscia che la fa tanto di origini svizzere, come da copione. Per fortuna, Gabriele Lavia, ad ogni suo apparire sullo schermo, porta una gran bella potenza nel recitare e una giusta attinenza al proprio personaggio, tutto sconfitte e ricordi. Merita il biglietto, lui. Durata 98 minuti. (Eliseo Rosso, Nazionale sala 4)

Ritorno a Seoul – Drammatico. Regia di Davy Chou. Freddie ha 25 anni, da molto piccola è stata adottata da una coppia francese che l’ha cresciuta amorevolmente, ma per qualche sconosciuto motivo le sue origini coreane rimangono per lei un nodo irrisolto. In maniera piuttosto fortuita è costretta a trasferire il suo viaggio da Tokyo a Seoul, luogo in cui non riuscirà a ignorare il richiamo delle sue radici e finirà per mettersi alla ricerca della sua famiglia biologica. Nel giro di anni, fatti di silenzio, freddezzae poi riavvicinamenti, Freddie prova a ricostruire i pezzi sparsi della sua identità, cercando di comunicare con un padre alcolizzato che non parla nemmeno lasua lingua e una madre che non vuole farsi trovare. Durata 117 minuti. (Centrale anche V.O., Due Giardini sala Ombrerosse, Nazionale sala 2)

Scordato – Commedia. Regia di Rocco Papaleo, con Rocco Papaleo, Giorgia e Simone Corbisiero. La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua fotografia da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi. Durata 90 minuti. (Romano sala 3)

Il sol dell’avvenire – Commedia, di e con Nanni Moretti, e con Silvio Orlando, Margherita Buy, Barbora Bobulova e Mathieu Amalric. Metà degli anni Cinquanta, il 1956 esattamente, all’indomani dei carrarmati russi che invadono l’Ungheria. La compagna Bobulova in clima di forti ripensamenti abbraccia la causa del popolo invaso, il compagno Orlando, segretario di sezione, tira dritto per la strada dettata dal Migliore e obbedisce ancora una volta alla volontà e alle direttive dell’Unione delle Repubbliche, l’ormai immancabile Buy è la moglie di Gianni, regista cinematografico (siamo nel panorama del cinema nel cinema) e pensa proprio di lasciarlo. Rivisitazioni politiche in ambito morettiano, condite di fellinismo, leggi il mondo del circo. In concorso al prossimo Cannes. Durata 90 minuti. (Ambrosio sala 3, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Blu, Fratelli Marx sala Groucho, Nazionale sala 3 e sala 4, Reposi sala 5, Romano sala 1)

