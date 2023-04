Domenica sette corse all’ippodromo di Vinovo

Un doppio filo, quello di 30 aprile per il trotto. Si comincia all’ippodromo di Vinovo attorno alle 15 con sette corse di buona caratura. Appuntamento principale sarà il Premio Chieri, miglio per cavalli anziani nel quale partiranno in 7 e quasi tutti con la reale possibilità di vittoria. Così è certamente per Biancamara Font, allieva di Francesco Di Stefano che la interpreterà direttamente, ma anche per Dontpaytheferryman presentato da Erik Bondo e Becker Grif con Edoardo Loccisano.

Interessante anche il Premio Moncalieri dedicato invece ai 3 anni. Qui da battere El Chapo Stecca, uno degli allievi di Fausto Barelli, che sarà sfidato in primis da Eclipse Gar insieme ad Andrea Guzzinati. La corsa riservata alla categoria dei gentlemen sarà invece il Premio Trofarello sul doppio km e cavalli disposti su due nastri. Favori del pronostico divisi tra Uragano Op e Singapore con Michele Bechis ed Enrico Colombino. Come sempre ingresso gratuito per tutti e la possibilità di pranzare presso il Ristorante “La Scuderia” (per prenotazioni e informazioni 345 7787032).

Ma lo stesso giorno ad Agnano sono in programma il Gran Premio Regione Campania Maschi e quello Femmine, prima vera rivincita per i 4 anni reduci dal GP Città di Torino. Non a caso nella prova dei maschi c’è il vincitore di Vinovo due settimane fa, Desiderio d’Esi, ancora una volta affidato a Santino Mollo ma i torinesi saranno anche rappresentati da Gabriele Gelormini con Denzel Washington. Tra le femmine, la vincitrice del Città di Torino 2023, Daughter As insieme a Francesco Tufano, ma anche Donnavittoria Par sempre con Mollo. E lunedì 1° tornerà il Gran Premio Lotteria: tre batterie da 8 cavalli più la finale. Nella prima Vivid Wyse As con Matthieu Abrivard, reduci dalla vittoria torinese nel GP Costa Azzurra 2023. Nella seconda Andrea Guzzinati con Bepi Bi e Gabriele Gelormini con Capital Mail, mentre nella terza il ‘torinese’ Vernissage Grif con Alessandro Gocciadoro e Andrea Guzzinati con Verdon WF.

