Run4Hope, una corsa a tappe per aiutare la ricerca

d’Italia di corsa strutturato con la formula delle staffette non competitive, organizzato regione per regione e in cui i partecipanti passano idealmente e materialmente il testimone. Dal 6 al 14 maggio questa corsa podistica a tappe toccherà quasi tutto il Piemonte, con la partenza fissata in piazza Castello (sabato 6 maggio alle ore 11 e arrivo ad Agliè passando da 13 Comuni). L’ultima frazione partirà da Moncalieri, domenica 14 maggio, e si concluderà in piazza Vittorio Veneto nella Giornata delle Azalee organizzata dall’AIRC. Per l’occasione l’AIRC allestirà una ventina di postazioni in cui chi vorrà potrà acquistare le azalee al costo di 18 euro e sostenere così la prevenzione e la ricerca sul cancro. Per trovare la piazza più vicina a voi basterà consultare il sito www.airc.it.

Chi vorrà partecipare alla Run4hope deve fare un’offerta libera sull’iban IT80R0200811802000105745329, con Paypal, al link di Facebook Raccolta Fondi 2023 o attraverso il 5×1000 il cui codice fiscale dell’associazione 95138720248. Ad Agliè, nella serata di sabato 6 maggio, sarà organizzata dalla FIDAL provinciale una manifestazione con delle attività ludico-motorie. Durante il fine settimana del 6, 7 e 8 maggio saranno organizzati circa otto eventi che promuovono la Run4Hope. L’organizzazione della manifestazione è stata delegata al Comitato Provinciale della FIDAL Piemonte presieduta da Salvatore Piras. Il giorno della partenza, intorno alle 10.45, ci sarà un collegamento via streaming con Verona, una delle città cardini dell’evento.

“Vorrei ringraziare gli organizzatori per l’impegno che hanno messo in questi anni per allestire una manifestazione così importante – ha sottolineato l’assessore allo Sport Domenico Carretta. Per noi ospitarvi è davvero un motivo d’orgoglio. Poi se queste corse uniscono sport e solidarietà ci trovate assolutamente allineati. La partecipazione di tutti sarà sicuramente la vittoria della collettività. Vi aspetto numerosi alla partenza sabato 6 maggio in piazza Castello”.

