Torino Giubileo: trasparenza e serietà nell’arte del Commiato

Informazione promozionale

Chiamando lo 011.8181 è possibile scoprire tutte le novità legate al mondo dell’ultimo saluto.

Onoranze Funebri Torino Giubileo sono sinonimo di legalità e trasparenza. Garanzia di qualità, accoglienza e assistenza nell’ora del Commiato. Spesso, nell’ora più difficile, gestire al meglio ogni aspetto legato all’ultimo saluto di chi si è tanto amato in vita è cosa complessa.

Onoranze Funebri Torino Giubileo è il punto di riferimento sicuro per l’intera filiera legata al ciclo delle esequie: dalla cerimonia di addio, in grado di rispettare ogni tradizione in un mondo che cambia, al disbrigo partiche che normalmente segue il funerale e rappresenta l’incombenza più gravosa.

L’impresa funebre di Corso Bramante, nata nel 1998, è in grado di occuparsi al meglio di ogni singolo aspetto grazie alla formazione e all’aggiornamento costanti del proprio personale specializzato.

E con l’ausilio di un parco mezzi sempre di ultima generazione, e di strutture moderne e avanzate nate allo scopo di offrire la più vasta gamma di servizi in ambito funerario tutt’ora disponibile sul mercato.

Con l’occhio sempre attento a valori fondamentali come ascolto, disponibilità e capacità di affrontare al meglio ogni singola situazione.

Come testimonia la Casa Funeraria dotata di ben dieci camere ardenti private in cui collocare il proprio caro, sia che il decesso sia avvenuto fra le mura domestiche o in ospedale o in Rsa, dandogli così il giusto omaggio e consentendo di fare altrettanto in un luogo adeguato confortevole ed elegante insieme, anche all’intera cerchia di amici e parenti.

Con il vantaggio di un comodissimo orario continuato e prolungato sette giorni su sette, e un ampio parcheggio gratuito custodito in cui ricoverare al sicuro la propria autovettura durante il tempo di permanenza della visita.

E l’opportunità di celebrare un ricordo speciale alla persona amata all’interno della Sala Multimediale del Commiato, prima e unica nel suo genere in Europa, che consente di ospitare saluti laici e religiosi senza distinzione, ricreandone le rispettive e reciproche ambientazioni grazie a una tecnologia delicata e sofisticata insieme che si fonda su un avveniristico sistema di proiezione immersiva.

Con in più la possibilità di registrare la cerimonia e conservarla su supporto digitale. Consentendone la visione interattiva in streaming durante il suo svolgimento anche a chi è distante e impossibilitato a parteciparvi di persona.

Onoranze Funebri Torino Giubileo cura il momento del commiato in ogni suo singolo dettaglio: dal recupero e preparazione del feretro sino agli aspetti più burocratici, compresi reversibilità, pratiche pensionistiche e recupero ratei totalmente tutte e tre gratuite.

Onoranze Funebri Torino Giubileo: una grande squadra al servizio del Commiato.

Tutte le informazioni sul sito www.giubileo.com.

IL TORINESE