La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

XXV Aprile e Natale di Roma

Il 21 aprile Natale di Roma e il 25 aprile, festa della Liberazione, non sono di per sé incompatibili, anche se l’enfatizzazione della “Romana grandezza sui colli fatali di Roma“ rende storicamente contrastanti le due date. Credo sia stata la prima volta che un presidente del Consiglio dell’Italia repubblicana abbia ricordato il Natale di Roma. Giustamente Giulio Andreotti diceva che gli Italiani preferiscono mezzo pollo allo spiedo rispetto ad un’aquila romana. E credo che Andreotti avesse ragione. Posso capire che la romana de’ Roma Meloni ricordi la nascita di Roma, ma questo discorso non vorrei che ci sviasse dalla data del XXV Aprile che resta una ricorrenza decisiva della storia italiana che deve e può unire tutti gli Italiani intorno ai valori della democrazia e della libertà, al di là della guerra civile che ha lacerato il Nord Italia nel ‘43 /‘45. Occorre un XXV Aprile tricolore che significa in sintesi la fine della Seconda Guerra mondiale, la fine della dittatura fascista, la liberazione dal giogo tedesco. Questi tre elementi storici sono oggi indiscutibili. Chi non concorda con queste tre constatazioni si pone contro la storia in nome di nostalgie improponibili e perfino ridicole. Dobbiamo sperare in un discorso di valore storico dalla Presidente Meloni il XXV Aprile che chiarisca fino in fondo la sua posizione. Io non pretendo che dica come Fini che il fascismo fu un male assoluto perché nella storia non ci sono mai nè il bene né il male assoluti. Tutto nella storia è sempre relativo. Lo insegnò anche il grande Federico Chabod. Ma la Presidente Meloni deve dire che il fascismo fu un grande male per l’Italia. Restare nell’equivoco di La Russa non credo sia ne’ intelligente ne’ politicamente opportuno, in primis per la destra italiana che deve liberarsi del fantasma di Mussolini che va invece consegnato alla storia. Il socialista Craxi portò un mazzo di fiori nel luogo in cui il duce venne fucilato, pur combattendo con vigore il fascismo vecchio e nuovo. Un esempio quello di Craxi su cui meditare a maggior ragione oggi.