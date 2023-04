La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 perde al PalaIgor e saluta i play-off scudetto

Dopo la sconfitta per 2-3 in gara-1 al PalaFenera, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 perde anche gara-2 dei quarti di finale dei play-off contro l’Igor Gorgonzola Novara. 3-0 il punteggio della seconda sfida, che qualifica le gaudenziane alle serie di semifinale contro Conegliano e conclude qui il cammino delle biancoblù nel tabellone scudetto.

Il 3-0 con parziali a 20, 22 e 15 rispecchia l’andamento di una partita quasi sempre in mano a Novara, più aggressiva, costante e concreta di una Chieri che solo a sprazzi riesce a mostrare la sua pallavolo. L’unico momento in cui le ragazze di Bregoli danno l’impressione di poter riaprire la gara è il finale del secondo set che le vede avanti 19-21, ma appena le padrone di casa alzano il ritmo non c’è più storia.

Da sottolineare la lussazione a un dito della mano sinistra subita durante il riscaldamento da Spirito, regolarmente in campo stringendo i denti ma certo non al meglio.

Finisce qui, dunque, ma non finisce qui. La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 tornerà in campo contro le altre squadre eliminate al primo turno dei play-off, più Firenze e Pinerolo, nei Play-off Challenge, con un occhio di riguardo anche ai risultati delle semifinali scudetto che potrebbero dare al club biancoblù la qualificazione alla CEV Cup 2023/2024.

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Battistoni, Karakurt 17, Chirichella 16, Danesi 10, Adams 10, Caterina Bosetti 10; Fersino (2L); Cambi 1, Carcaces. N. e. Giovannini, Bonifacio, Varela Gomez, Bresciani, Dell’Aglio (2L). All. Lavarini; 2° Baraldi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 1, Grobelna 14, Mazzaro 5, Weitzel 9, Cazaute 3, Villani 4; Spirito (L); Morello, Storck 1, Nervini 1, Rozanski 4. N. e. Butler, Kone, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Cerra di Bologna e Florian di Altivole.

NOTE: presenti 3000 spettatori. Durata set: 26′, 27′, 21′. Errori in battuta: 2-1. Ace: 0-1. Ricezione positiva: 61%-41%. Ricezione perfetta: 30%-19%. Positività in attacco: 50%-39%. Errori in attacco: 7-7. Muri vincenti: 10-6.

La cronaca

Primo set – Ottima partenza di Novara (0-4), ma dopo il time-out di Bregoli le chieresi recuperano rapidamente lo svantaggio, pareggiano a 7 con Grobelna e grazie agli errori locali passano a condurre 7-10. Nelle fasi centrali il punteggio resta in bilico fino al 17-17. La squadra di Lavarini strappa a 21-17. Entrano Morello e Storck, Chieri si riavvicina a 21-19 ma Bosetti ferma la rimonta ospite. Nel finale Chieri non riesce a pungere nel cambio palla e Novara sale a 24-19. Storck annulla la prima palla set, quindi Adams firma il 25-20.

Secondo set – Chieri rientra bene in campo e si trova a condurre 4-6 (Grobelna). Novara recupera (6-6, Chirichella) e si prosegue punto a punto fino al 15-15, quando le biancoblù allungano con Grobelna e Mazzaro. Sul 15-18 Cambi subentra a Battistoni. Su servizio di Cazaute il vantaggio chierese tocca i 4 punti (15-19, Grobelna). Danesi firma il 19-21 e poi va al servizio: con un’efficace azione dai 9 mesi propizia il recupero e il sorpasso novarese (22-21, Chirichella). Entrano Rozanski, Morello e Storck ma l’iniziativa resta alle padrone di casa che, ottenuta la prima palla set sul 24-22 con Karakurt, chiudono 25-22 su attacco fuori di Cazaute.

Terzo set – Nei due sestetti vengono confermati da un lato Cambi, dall’altro Rozanski. La fase di equilibrio dura fino al 7-7. Da lì in avanti il punteggio gira a favore delle gaudenziane che da 13-10 incrementano con facilità il vantaggio. Il 20-14 di Nervini (subentrata a Cazaute sul 14-10) e il 23-15 di Mazzaro sono gli ultimi punti biancoblù. Seguono il 24-15 e il 25-15 di Danesi che porta Novara in semifinale.

Il commento

Francesca Bosio: «Oggi solo in parte siamo riuscite a mostrare quello che abbiamo fatto durante tutto l’anno. È un peccato, ma la stagione non è finita. Ora stacchiamo un attimo e da lunedì torniamo in palestra per finire nel miglior modo possibile».

foto Gabriele Sturaro