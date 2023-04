Penne saporite in salsa di zucchine

Un piatto leggero, semplice, delicato ma al contempo saporito

Un primo piatto perfetto, leggero, semplice, delicato ma al contempo saporito, dal color verde acceso che sara’ una gioia per occhi e palato di tutti i commensali.

***

Ingredienti per 4 persone:

360 g di pasta corta tipo penne

400 g di zucchine chiare

50 g di parmigiano grattugiato

100 g di pancetta affumicata a cubetti

1/2 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

1cucchiaino di menta fresca tritata

1 cucchiaino di basilico fresco tritato

Olio evo q.b.

Sale, pepe

***

Tagliare le zucchine a meta’, scavare leggermente per eliminare un poco di polpa, lessare in acqua salata mantenendole al dente. Scolare, conservare l’acqua di cottura e lasciar raffreddare. In una larga padella soffriggere con un poco di olio i cubetti di pancetta. Frullare le zucchine con il parmigiano, l’aglio, il prezzemolo ed il basilico tritati, il pepe e l’olio, aggiustare di sale. Cuocere la pasta nell’acqua di cottura delle zucchine, scolare e saltare in padella con la salsa di zucchine.

Paperita Patty

IL TORINESE