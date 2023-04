Aromatici biscotti all’arancia 

Invaderà la vostra cucina il delizioso profumo di questi biscotti

Si preparano semplicemente questi friabili e aromatici dolcetti ideali per una sana merenda o colazione.

***

Ingredienti

250gr. di farina 00

120gr. di burro

140gr.di zucchero

1 uovo intero

3 cucchiai di scorza di arancia grattugiata

1 cucchiaio di succo di arancia

1 pizzico di lievito in polvere

1 pizzico di sale

Zucchero a velo

***

Lavorare il burro con lo zucchero ed un pizzico di sale fino a renderlo spumoso, unire l’uovo, la scorza e il succo di arancia poi, aggiungere a pioggia la farina con un pizzico di lievito. Formare una palla, avvolgere in pellicola e riporre in frigo per 30 minuti. Formare un cilindro, avvolgere in pellicola e mettere in freezer per 30 minuti. Tagliare il cilindro a fette di un centimetro di spessore, disporre i biscotti su una teglia foderata con carta forno e cuocere in forno a 170 gradi per 15 minuti. Lasciar raffreddare e spolverizzare con zucchero a velo.

Paperita Patty

IL TORINESE