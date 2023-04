LIGURIA LOMBARDIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

UNA SFIDA A TRE, A PASSI DI DANZA

Dal 23 al 25 aprile Campionato Interregionale di danze artistiche e Trofeo Coni

Il Palasport Le Cupole di via Artom 111 (da domenica a martedì) e il Palasport Gianni Asti di via Bistolfi 10 (da lunedì a martedì) ospiteranno da domenica 23 a martedì 25 aprile il Campionato Interregionale di danze artistiche e il Trofeo Coni con inizio alle ore 8.

Un nuovo grande appuntamento di danza sportiva che vede la Federazione Italiana Danza Sportiva Piemonte organizzatrice in collaborazione con i Comitati della Liguria e Lombardia in partnership con la Regione Piemonte per il progetto “Piemonte Dance Star Competition 2023-2025”

Nella tre giorni parteciperanno 2300 atleti provenienti dalle tre regioni, che si esibiranno in un variegato mix di danze: accademiche (modern contemporary, show dance, classica, jazz), street e pop le più gettonate dalle giovani generazioni, orientali, tap dance, paralimpiche e caraibiche.

Lunedì 24 aprile nel Palasport Gianni Asti si svolgerà il Trofeo Coni, manifestazione volta a valorizzare l’attività sportiva giovanile, un progetto rivolto agli under14. Un percorso che inizierà con le selezione regionale e la fase nazionale. I giovani si esibiranno nel Latin Style Duo Sincronizzato e Freestyle Duo Show e ogni squadra regionale che accederà alla fase nazionale sarà composta da 4 atleti.

L’ingresso per il pubblico costerà 10 euro e per i minori di 10 anni sarà gratuito e i biglietti si potranno acquistare fino al 21 aprile 2023 su www.ciaotickets.it

