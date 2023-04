La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Nell’Italia post – democristiana la presenza di un partito di centro è stato un desiderio non realizzato e forse non realizzabile. La stessa Dc fu un partito di centro solo nominale perché diviso in una destra dorotea non dichiarata , una destra clericale , una sinistra sociale e non solo. Alle elezioni la Dc seppe sempre restare unita e riuscì a raccogliere un vasto consenso anche in funzione anticomunista . La sua fine è una pagina oscura della storia italiana non solo legata a Tangentopoli, ma al crollo del Muro di Berlino, come aveva visto con lucidità Francesco Cossiga. Il centro dopo di allora sopravvisse nel centro – destra con Buttiglione, Casini ed altri e si suicidò quando abbandonò il centro – destra per seguire Mastella. Gli attuali orientamenti della nuova Segretaria Pd escludono possibili alleanze con un centro che non c’ è e che non sembra neppure interessare il Pd. Il bipolarismo dopo alcune incertezze è rimasto un dato ineliminabile della politica italiana, malgrado l’attuale legge maggioritaria e proporzionalista molto pasticciata e confusa. Il centro- destra con la crisi di Berlusconi è diventato una destra – centro e la sinistra sta tornando ad essere sinistra ,ignorando l’esperienza pregressa della Margherita che il Pd attuale considera un errore,malgrado quel partito abbia vinto due volte le elezioni proprio per merito dei cattolici e dei pochi laici sopravvissuti . Questa è la situazione e quindi il sogno del Terzo Polo non poteva che riguardare una minoranza, in ogni caso non ha nulla a che vedere con la Terza Forza propugnata da La Malfa e Pannunzio negli Anni Cinquanta che non ebbe mai vasti consensi perché una Dc forte e un Psi altrettanto importante lo impedirono. Il Terzo Polo autonomo difficilmente può giocare oggi un ruolo decisivo e il Terzo Polo, alleato con il Pd appare un non senso che gli elettori non hanno comunque apprezzato. Il semplice antifascismo in termini elettorali è un collante che ha perso significato politico attuale. Se poi consideriamo che i patrocinatori del nuovo centro erano Calenda, Renzi e due donne ex Ministre di Forza Italia, abbiamo chiaro il fatto che questi capi non potevano pensare di creare una nuova forza politica . Il solo Renzi ha doti politiche di qualità. Calenda è arrogante e ammalato di protagonismo, le due ex Ministre sono il nulla politico, creature del Cavaliere. Che abbiano deciso il divorzio ancora prima del matrimonio era qualcosa di prevedibile ed inevitabile, anche perché nuove energie al partito che avrebbero dovuto contribuire a fondarlo, non sono arrivate e il Governo si sta comportando decisamente meglio rispetto ai timori pre-elettorali. Hanno prevalso le beghe personalistiche nei centristi che non riescono a nascondere un vuoto politico e strategico quasi assoluto. Il sistema politico oggi si regge sul bipolarismo e spazio per un terzo giocatore non c’è, specie se ci riferiamo ad Azione. Qualche liberale si è lasciato accalappiare nel gioco del nuovo partito che avrebbe dovuto far rinascere addirittura un nuovo partito liberale rinnovato. Non c’erano le condizioni prima e non ci sono le condizioni più che mai oggi. Essere liberali per il sistema elettorale italiano – può essere triste dirlo – significa oggi fare una scelta inevitabile verso destra o sinistra. D’altra parte il partito liberale, quello vero, ebbe sempre una destra e una sinistra oltre che un centro. Il liberale può di volta in volta essere conservatore oprogressivo, a seconda dei casi , diceva Benedetto Croce. E la questione resta quella anche oggi. Un altro discorso potrebbe riguardare un partito dei moderati che potrebbe avere un suo spazio, comunque sempre in una logica bipolare. Moderato e liberale non sono affatto sinonimi, anche se Cavour fu un liberale e venne considerato un moderato . Ma di fronte al nome di Cavour mi fermo, perché non è davvero possibile pensare al supponente Calenda che ha reclutato persino un oscuro ex deputato quasi ottantenne della provincia piemontese ,che di liberale non ha mai avuto nulla e che addirittura spiega il nome “Azione” con un richiamo al Partito d’Azione che tra il resto fu un vero fallimento politico ed elettorale . Il discorso liberale va ripreso da gente seria e non velleitaria, come spesso accade di vedere in questo ultimo periodo. Occorrerebbe un forte impegno nel produrre e diffondere una cultura liberale vera ,come solo pochi intellettuali isolati fanno. Quello è oggi il vero compito dei liberali, l’unico che possa creare una forma mentis non troppo illiberale se non liberale; è un’opera di formazione politica liberale senza la quale il liberalismo viene confuso nel migliore dei casi con i liberal che sono tutt’altra altra cosa e ci evocano Scalfari. Il pasticcio in chiave liberal-socialista di Calenda è innanzi tutto frutto di una certa ignoranza politica. Nicola Matteucci, che era un maestro, parlò sempre del liberalismo come il metodo con cui affrontare i temi della politica e della cultura. Ma questi signori non credo abbiano mai letto un articolo , non dico un libro, di Matteucci. Il nuovo partito è morto ancora prima di nascere perché ha ignorato l’aspetto culturale che non avrebbe consentito le piccole ammucchiate trasformistiche di sedicenti liberali alla ricerca di posti. Un recente ,piccolo convegno torinese lasciato in mano ad incapaci che hanno avuto il coraggio di presentarsi come “esperti di cultura laica“, ha rivelato con un po’ di anticipo sui tempi l’ aborto a cui abbiamo assistito oggi. Renzi che ha comunque un’esperienza politica che lo ha portato al 40 %dei voti, non poteva tollerare oltre il dilettantismo velleitario di chi parla per slogan e non sa articolare ragionamenti politici. Tra non molto tempo di Calenda non sentiremo più neppure il nome.