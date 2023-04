Per una dolce Pasqua: crostata alla crema di limoni

Perfetta. Una crostata fresca, fragrante, dal profumo intenso di limoni, dal sapore delicato piacevolmente aspro, unico, inconfondibile. Un dolce senza tempo, perfetto in ogni occasione.

***

Ingredienti



Per la frolla:

200gr. di farina 00

30gr. di fecola di patate

100 di burro

80gr. di zucchero

2 tuorli

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale



Per la farcia:

300gr. di latte intero

200gr. di panna liquida

4 tuorli

120 di zucchero

40gr. di amido di mais

1 grosso limone biologico

1 mela rossa

***



Preparare la frolla impastando velocemente nel mixer tutti gli ingredienti, fare una palla, avvolgerla con la pellicola e riporla in frigo per almeno 30 minuti. Preparare la crema al limone, mescolare i tuorli con lo zucchero, aggiungere poco alla volta l’amido di mais. Scaldare il latte con la panna liquida, unire alla crema di uova e lasciar cuocere per cinque minuti, unire la scorza del limone grattugiata e, sempre mescolando, poco alla volta, il succo del limone. Stendere la frolla in uno stampo per crostata foderato con carta forno, bucherellare il fondo, versare la crema di limoni e livellare. Cuocere in forno preriscaldato a 190 gradi per 50 minuti. Lasciar raffreddare e prima di servire decorare con fettine di mela sottilissime arrotolate a rosellina.



Una felice Pasqua a tutti i lettori.

Paperita Patty

IL TORINESE