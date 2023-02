Osservatorio per l’Energia uBroker: “Fatturazione mensile vantaggio per i consumatori”

L’esperto del settore Cristiano Bilucaglia spiega i vantaggi del provvedimento ARERA varato a ottobre e tuttora in corso di validità.

“Fatturazione mensile vantaggio per i consumatori”. Lo afferma in una nota Cristiano Bilucaglia dell’ Osservatorio uBroker per l’energia .

“Uno strumento utile con cui l’ARERA, da ottobre scorso, ha posto in essere una nuova tutela per gli italiani alle prese con il caro luce e gas. Un provvedimento per cui, sino al prossimo marzo, tutti gli operatori del settore consentiranno alla propria clientela di poter tenere sotto controllo la spesa mensile, al fine di mantenere il più possibile in equilibrio i budget mensili di ogni nucleo familiare. E tutto questo in un momento di stagnazione diffusa, recessione, aumento dell’inflazione e crescita dei tassi di interesse del costo del denaro destinato al credito E al consumo”, approfondisce con fondatezza e dovizia di argomentazioni l’esperto.

Ma c’è di più. “Sin dalla sua nascita, ‘uBroker’ si è posta quale alternativa valida e funzionale in risposta concreta alle consuete problematiche diffuse che normalmente s’interpongono tra fornitore e utente. Ne discende dunque che il modello di business adottato da quella che allora, nel 2015, si affacciò al mercato in forma di start-up innovativa, si è via via progressivamente evoluto sin dagli albori quale hub privilegiato in cui porre dal principio le basi per un dialogo sobrio ed efficace in termini di chiarezza, trasparenza e soddisfazione”.