nonsolocomics, il nuovo anno della Scuola internazionale

Il nuovo anno si apre all’insegna di tante iniziative e novità, per una scuola che continua ad allargare il perimetro delle proprie attività culturali

Si apre un nuovo anno per SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di TORINO. Proprio come quello appena passato, e nel solco di una rotta tracciata ormai da tempo, a guidare le attività didattiche interne e rivolte all’esterno è un hashtag semplice ed efficace: #nonsolocomics.

Il significato è esattamente quello indicato dalle tre parole che lo compongono: la Scuola di Torino, che nel 2022 ha festeggiato i 15 anni di attività, è nata per dare la possibilità a tutti gli aspiranti fumettisti di diventare tali. Nel tempo, però, è diventata molto altro. È diventata cioè uno dei cuori pulsanti della vita culturale di Torino, del Piemonte e di tutto il paese. Senza dimenticare mai il centro della propria attività, che è quella didattica, in cui parole e immagini continuano a essere i due elementi fondamentali, ma declinati in tutte le forme possibili. Lo dimostrano i corsi di fumetto, illustrazione, animazione, scrittura, ma anche quelli di editing, lettering, photoshop, promozione sui social e molti altri ancora.

Ma, soprattutto, lo dimostrano le attività già programmate per la prima parte del 2023 e altre che se ne aggiungeranno.

Il calendario degli eventi già definiti parte a marzo:

Mostra di tavole originali di Emanuele Manfredi “Il mondo di Tolkien”

Inaugurazione Venerdì 3 Marzo – ore 18:00.

L’autore sarà presente e disponibile all’inaugurazione per sketch e autografi e sarà possibile acquistare il volume che raccoglie parte delle opere esposte e molto altro. Sarà anche possibile acquistare le tavole originali. Le opere hanno già fatto il giro d’Italia e faranno come ultima tappa proprio la città dell’autore, nella scuola dove insegna come docente del corso di Fumetto.

È prevista la partecipazione della Scuola con un proprio stand a Torino Comics dal 14 al 16 Aprile e al Salone del Libro dal 18 al 22 Maggio. In entrambi i casi sono previste performance dal vivo di allievi e docenti, workshop, laboratori per bambini e incontri con gli autori.

Open Days

Il tradizionale appuntamento per scoprire la scuola, i suoi docenti e i suoi corsi, in programma dal 25 al 27 maggio.

Sono previste anche nuove e importanti collaborazioni, a partire dal nuovo appuntamento in collaborazione con il comune di Aosta per il Progetto Affiches, con la guida dell’illustratore Marco Paschetta.

Il progetto finalizzato alla realizzazione del manifesto ufficiale della Fiera di Sant’Orso – che si terrà dal 30 Gennaio – ha visto come vincitore di questa seconda edizione lo studente Davide Arena, che si è aggiudicato una borsa di studio da parte dell’Agenzia di Comunicazione Seghesio Grivon che ha gestito l’immagine e la pubblicità della fiera.

Importante anche il progetto “Matite Sbriciolate” – in collaborazione con Istoreto – che ha visto la pubblicazione del libro per ragazzi ‘Le matite sbriciolate di nonno Antonio’ con Voglino Editore, frutto della collaborazione tra la scrittrice Antonella Bartolo e la Scuola, con la realizzazione delle illustrazioni da parte della studentessa Sara Mancuso.

Un grande inizio, dunque, all’insegna del disegno, del fumetto, ma #nonsolocomics.