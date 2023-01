Finalissima del 1° Torneo “Inverno Giallorosso”

Le due formazioni sono giunte all’epilogo e chi vincerà alzerà la coppa. La partita si gioca su 3 tempi da 20′ ciascuno con eventuali supplementari e rigori.

I biancoblu vanno in vantaggio nel primo tempo e poi l’incontro rimane in bilico fino allo scadere della terza frazione quando il CBL raddoppia in contropiede per il 2-0 finale.