La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

I costumi e le leggi – Bice Mortara Garavelli – Lettere I costumi e le leggi –

I costumi e le leggi

Un oscuro deputato ex missino ed attuale sottosegretario del governo Meloni ha presentato un disegno di legge volto – lo dice lui stesso – a moralizzare la vita degli italiani e degli emigrati in Italia. Il disegno di legge intende tra l’altro colpire gli atti osceni in luogo pubblico depenalizzati recentemente, ma colpiti pecuniariamente da un’ingente sanzione. Io non so se gli atti osceni in luogo pubblico siano oggi un grave problema in Italia, ma so che l’idea di “moralizzare” la vita a colpi di codice penale è quanto di più illiberale ci possa essere perché presuppone un’idea etica di Stato derivata da Hegel e fatta propria dal fascismo. Si tratta anche di un‘illusione perché neppure Augusto riuscì a moralizzare la vita dei Romani, neppure all’interno della sua famiglia. Non mos, non ius, dicevano i latini, perché la categoria etica deriva dai costumi e non dalle leggi. Ma il deputato ex missino non credo sia in grado di capire. Andando avanti così riproporranno la censura e vieteranno il topless in spiaggia.

.

Bice Mortara Garavelli

Nella settimana è mancata la grande accademica della Crusca Bice Mortara Garavelli linguista di livello internazionale e docente universitaria erede di Benvenuto Terracini, che con i suoi studi di retorica ha ricostruito un senso allo scritto e al parlato dopo il naufragio sessantottino che determinò il parlare come si mangia. La retorica venne considerata bolsa ed obsoleta e il turpiloquio ebbe il sopravvento. Bice ha scritto persino un libro sulla punteggiatura anch’essa divenuta una cenerentola opzionale. Senza usare linguaggi troppo accademici la prof. Mortara Garavelli ci lascia libri importanti che aiuteranno gli Italiani a riprendersi la propria lingua, malgrado gli asterischi e le altre corbellerie della signora Murgia.

.

.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

I presidi del d’Azeglio

Ho letto il dibattito sui presidi del liceo d’Azeglio e concordo con lei che dopo Giovanni Ramella ci fu un reale decadimento anche culturale dei burocrati a capo di quel Liceo. se si esclude Gianni Oliva. Ricordo un preside che dovette andarsene e venne promosso ad incarico ispettivo (!) per una vicenda amorosa con una bidella che suscitò le ire pubbliche dei relativi coniugi traditi all’ interno della scuola più prestigiosa di Torino. Ovviamente i giornali non scrissero nulla di quei piccoli potenziali “ duelli rusticani “ scaduti in farsa. Nunzio Caroleo

.

Approvo quanto scrive che mi venne raccontato da testimoni oculari, ma il vero errore forse fu quello di innamorarsi a scuola … Sono piccole cose di piccoli uomini come anche i professori che ebbero relazioni con allieve inizialmente consenzienti. Credo che ogni scuola abbia le sue miserie da non mettere nel sito insieme al venerato maestro Augusto Monti.