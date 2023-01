Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

A letto con Sartre – Commedia. Regia di Samuel Benchetrit, con François Damiens, Valeria Bruni Tedeschi e Vanessa Paradis. Una piccola cittadina portuale di pochi abitanti del nord della Francia, un boss della criminalità locale innamorato di una giovane cassiera e per lei poeta di poesie piuttosto strampalate, la figlia adolescente innamorata di un bullo della scuola, uno scagnozzo che oltre la violenza ha scoperto la forza del teatro e la sua nuova vera passione. Durata 107 minuti. (Centrale anche V.O.)



Anton Cechov – Drammatico. Regia di René Féret, con Nicolas Giraud e Lolita Chammah. La vita di un grande scrittore, tutti i dubbi e la disperazione, le passioni. La sua professione di medico con cui mantiene la famiglia ma anche la passione per la letteratura, la pubblicazione dei racconti nei giornali, anche l’infelicità perla morte del fratello ucciso dalla tubercolosi: un dramma non soltanto familiare che lo porterà a intraprendere un lungo viaggio nella prigione di Sakhalin e la visione della vita drammatica che i detenuti sono costretti a vivere. Durata 96 minuti. ( Centrale)

Avatar – La via dell’acqua – Fantasy. Regia di James Cameron, con Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet e Sigourney Weaver. Sequel del primo “Avatar” arrivato sugli schermi nel 2009, ottava fatica di Cameron lungo una carriera ormai quarantennale. Personaggi e scenografie e avventure impresse nella memoria del pubblico, favolistiche, emozionanti. La storia che occuperà da oggi gli schermi natalizi vedrà Jack Sully e Neytiri e i loro tre figli ancora alle prese con gli umani, guidati dal colonnello Miles Quaritch, che hanno nuovamente scommesso sulla riconquista delle loro terre: il militare, con alcuni altri marine, viene nascosto nelle sembianze dell’avatar di un Na’vi, per poter assomigliare al nemico e con l’inganno poter catturare il traditore Sully, a cui si deve l’intero disegno della difesa del suo nuovo popolo. La famiglia sarà così costretta ad abbandonare la propria casa per andare in cerca di nuovi territori nelle regioni di Pandora. Scrive Alessandra Levantesi Kezich nelle colonne de La Stampa: “Cameron ha portato a buon fine la missione e offre un’affascinante esperienza immersiva, assolutamente da godere su grande schermo… l’ultima, magistrale parte del racconto, tutta giocata nelle vie dell’acqua, rivela una volta di più in Cameron il gran signore degli Abissi che sappiamo.” Per gli appassionati: i personaggi principali già hanno firmato i rispettivi contratti per la partecipazione agli “Avatar” 3 e 4. Durata 192 minuti. (Massaua in 3D, Ideal in 3D, Reposi sala 3 in 3D, Uci Lingotto sala 5 in 3D / 6 / 10, The Space Torino sala 1 / 2 in 3D / 5 in 3D / 7 in 3 D, The Space Beinasco sala 2 in 3D / 3 in 3D / 4 / 5 / 7 in 3D, Uci Moncalieri sala 1 e sala 3 in 3D / 7)





Babylon – Commedia drammatica. Regia di Damien Chazelle, con Brad Pitt, Diego Calva, Olivia Wilde, Lukas Haas, Eric Roberts, Tobey Maguire e Margot Robbie. Un racconto memorabile ambientato nella Hollywood degli anni Venti, nel passaggio dal muto alla sonorità, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molti personaggi di un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante mecca del cinema. Attori chiamati a dar vita ad antichi personaggi che nelle azioni e negli angoli più nascosti dell’esistenza riportano alla memoria i nomi dei primi divi hollywoodiani. Dal regista premio Oscar di “La La Land”. Durata 188 minuti. (Massaua, Ideal, Nazionale sala 2 V.O., Reposi sala 2, Uci Lingotto sala 3 / 4 / 9 / 10, The Space Beinasco sala 1 / 3 / 8 / 9, Uci Moncalieri sala 5 e sala 8)

Close – Drammatico. Regia di Lukas Dhont, con Eden Dambrine e Gustav De Waele. I tredicenni Léo e Rémi sono molto legati eabituati a dimostrarsi affetto in pubblico genuinamente, senza preoccuparsi di cosa possa pensare chi li vede da fuori. Un giorno, mentre sono a scuola, una loro coetanea davanti l’intera classe chiede loro se sono una coppia, insospettita dal loro modo di comportarsi. Nonostante Léo specifichi che il loro rapporto è soltanto di amicizia e quasi fraterno, il loro forte e duraturo legame viene improvvisamente e bruscamente interrotto. Léo inizia a evitare l’amico, timoroso ormai che la loro amicizia possa essere fraintesa. Dal canto suo, Rémi si sente ferito e non riesce a comprendere il vero motivo del perché il suo migliore amico abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti. Quello che Léo non si aspetta però è che la sua vita verrà colpita da una tragedia totalmente inaspettata, che lo porterà ad affrontare le conseguenze della sua scelta. Durata 107 minuti. (Nazionale sala 2)

Godland – Nella terra di Dio – Drammatico. Regia di Hlynur Pàlmason, con Elliott Crosset Hove. Sul finire dell’Ottocento, L’Islanda è sotto il controllo danese. Al prete Lucas viene assegnato l’incarico di recarsi sull’isola, documentare con delle foto la vita degli abitanti locali e costruire una chiesa. Ma tra mari ostili e lunghi pellegrinaggi le condizioni sul suolo islandese si rivelano proibitive, e l’atmosfera inospitale. Ben presto la spedizione, composta tra gli altri dalla guida Ragnar con cui Lucas entra subito in conflitto, perde pezzi e speranza. Durata 143 minuti. (Greenwich Village sala 2 e sala 3)

Il grande giorno – Commedia. Regia di Massimo Venier, con Aldo Giovanni e Giacomo e con Antonella Attili, Elena Lietti, Giovanni Anzaldo e Roberto Citran. In una grande villa sulla sponda del lago di Como si stanno facendo i preparativi per il matrimonio tra Elio e Caterina, cresciuti sotto l’ala protettrice dei padri, Giacomo e Giovanni, che hanno condiviso la maturità, l’azienda dei loro guadagni, le vacanze, l’amicizia nei decenni, che il matrimonio appunto suggella. Il caso vuole che alla festa arrivi anche Aldo, che si potrebbe definire un po’ troppo espansivo nei modi e nelle azioni, nuovo compagno di Margherita, ex di Giovanni e madre della sposa: forse la sua presenza porterà anche ai dubbi o a qualche certezza non del tutto gradevole sulla convivenza e l’amicizia tra i due consuoceri. Durata 100 minuti. (Massaua, Reposi sala 4, The Space Torino sala 3 e sala 7, Uci Lingotto sala 4, The Space Beinasco sala 8, Uci Moncalieri sala 10)

Grazie ragazzi – Commedia. Regia di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Vinicio Marchioni e Sonia Bergamasco. Antonio Cerami è un attore di teatro che da tre anni non calca il palcoscenico, vive da solo in un appartamento a Ciampino dove sente il passaggio di ogni aereo e doppia film porno per arrivare a fine mese. Il suo amico Michele, che ha un lavoro stabile presso un piccolo teatro romano, gli trova un incarico insolito: sei giorni di lezioni di recitazione presso il carcere di Velletri allo scopo di far mettere in scena ai detenuti una serie di favole. È un progetto finanziato dal Ministero cui la direttrice del carcere, Laura, ha acconsentito senza troppo entusiasmo ma ad entusiasmarsi sarà Antonio, che deciderà di mettere in scena presso il teatro di Michele un progetto più grande, scoprendo inaspettatamente del talento nella improbabile compagnia: “Aspettando Godot” di Beckett, perché i detenuti “sanno cosa vuol dire aspettare: non fanno altro”. Così Mignolo dalla moglie focosa, Aziz nato a Tripoli e arrivato in Italia con il gommone, Damiano il balbuziente, Diego il boss e Radu l’addetto alle pulizie rumeno lavoreranno per interpretare un testo complesso e impegnativo. Si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell’arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa. Durata 117 minuti. (Ambrosio sala 2, Massaua, Classico, Eliseo Blu e Rosso, Fratelli Marx sala Groucho, Romano sala 1 e sala 3, The Space Torino sala 6, Uci Lingotto sala 2, The Space Beinasco sala 6 e sala 9, Uci Moncalieri sala 3 e sala 9)

L’innocente – Commedia. Di e con Louis Garrel, e con Anouk Grinberg e Noémie Merlant. A Lione Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie lo preoccupa, visto che continua a sposare detenuti in serie. L’ultimo della lista è l’ex rapinatore Michel, il appena uscito di prigione apre un negozio di fiore insieme alla donna. Abel però è convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Vista la situazione, si mette a pedinare il novello fioraio coinvolgendo l’amica Clémence. Durata 99 minuti. (Greenwich Village sala 1 e sala 2 V.O., Nazionale sala 1)

La ligne – La linea invisibile – Regia di Ursula Meier, con Stephanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi e Dalì Benssalah. Durante un furioso litigio, la trentenne Margaret ferisce la madre Christina e viene per questo condannata a restare per tre mesi lontana dalla donna, ad almeno cento metri di distanza dallasua abitazione. Molto legata alla sorellina Marion, Margaret – musicista fallita con alle spalle altri episodi di violenza che hanno messo fine al rapporto sentimentale e professionale con l’ex Julien – accetta di tenere all’aperto le lezioni di musica per la ragazzina, restando al di qua di una linea tracciata sul terreno e impossibile da superare. Nel frattempo Christina, donna fragile e vanesia che accusa le figlie di averle rovinato la carriera da pianista, passa da una relazione all’altra, incapace di interessarsi alle vite degli altri, nemmeno quando la primogenita Louise la rende nonna, e soprattutto di elaborare il rapporto con Margaret. Durata 101 minuti. (Massimo sala Rondolino anche V.O.

Le otto montagne – Drammatico. Regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi e Elena Lietti. La storia di una amicizia iniziata tra le montagne e le vallate della Val d’Aosta, tra due ragazzi dodicenni, Pietro e Bruno, il primo nato in città, a Torino, l’altro abituato da sempre a trascorrere le sue giornate tra quello scenario. Una storia di rapporti anche tra padri e figli, i genitori di Pietro disposti a ospitare l’amico per farlo studiare in città, la opposizione paterna, il tempo della crescita e degli affetti e dell’innamoramento, un legame stretto pronto ad attraversare i decenni, una storia di tante avversità o di diversità o di montagne a cui dare la scalata, fisicamente quanto psicologicamente, una storia di un presente e di un passato con cui fare doverosamente i conti e anche con cui fare pace. Tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, Premio Strega 2017, Premio della Giuria a Cannes. Durata 147 minuti. (Ambrosio sala 1, Due Giardini sala Ombrerosse, Eliseo Rosso, Fratelli Marx sala Harpo, Greenwich Village sala 3, Lux sala 1, Romano sala 3)

Il primo giorno della mia vita – Drammatico. Regia di Paolo Genovese, con Toni Servillo, Margherita Buy, Valerio Mastandrea, Lino Guanciale, Giorgio Tirabassi e Sara Serraiocco. Il regista di “Perfetti sconosciuti” e di “The Place” lo ha definito “il film più bello che ho fatto”. Tratto da un suo romanzo, è la storia di quattro persone, diversissime tra loro, ormai definitivamente stanche del continuo affrontare le tante avversità che la vita ha posto e pone davanti a loro e pronte quindi a metter fine alla loro esistenza. Ma una figura misteriosa compare in mezzo a loro con la propria facoltà di regalare loro una settimana intera per scoprire quel che sarebbe il mondo senza di loro. Inizierà una nuova ricerca della felicità e soprattutto il desiderio di ricominciare. Durata 121 minuti. (Ambrosio sala 2, Massaua, Eliseo Grande, Ideal, Reposi sala 1, Romano sala 2, Uci Lingotto sala 1 / 7 / 8, Uci Moncalieri sala 4 e sala 14)

The Fabelmans – Commedia drammatica. Regia di Steven Spielberg, con Paul Dano, Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch, Seth Rogen e David Lynch. A sei anni, all’inizio degli anni Cinquanta, Sammy Fabelmans si rifiuta di andare al cinema, quel mondo di immagini gli mette paura. Lo sguardo rassicurante della madre gli fa comprendere quanto i film siano sogni indimenticabili, quello pragmatico e sicuro del padre gli dice quanto sia interessante una macchina che può muovere immagini fisse. Lei è tutta per la leggerezza e per la poesia, la tecnologia e l’idea fissa per lui. Le immagini che indurranno il piccolo Sammy alla grande svolta della sua vita sono quelle del “Più grande spettacolo del mondo” di De Mille: Sammy, ovvero Steven Spielberg, il grande fascinatore dei nostri tempi, tra squali e alieni, tra animali preistorici e camion che inquietanti ti seguono per le strade e archeologi immersi nelle più entusiasmanti delle avventure. Imbraccerà una cinepresa e con l’aiuto di compagni di scuola e famigliari, comincerà con i piccoli western, con le prime scene di guerra. Immagini dei mondi fantasiosi “di fuori”, ma anche immagini della propria famiglia, dei propri genitori che hanno intenzione di divorziare, procurando al ragazzino una enorme amarezza: il padre ingegnere vorrebbe trasferirsi a Los Angeles perché ha avuto notizia di una promozione, la madre che ha rinunciato per crescere la famiglia alla carriera di pianista vorrebbe restare a Phoenix. La sceneggiatura firmata dal regista e da Tony Kushner (autore teatrale dell’applauditissimo “Angels in America”) avvolge lo spettatore in intimismo, in grande determinazione e negli affetti (soprattutto verso la madre, a cui il film è dedicato) familiari. “The Fabelmans” è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: “Spielberg mette in scena il suo alter ego Sam Fabelman in questo romanzo di formazione che è confessione e, naturalmente, lettera d’amore rivolta al cinema. Perché il cinema è una passione che nasce nell’infanzia e si sostanzia per sempre della meraviglia, del timore e dello stupore primigeni provati di fronte al “più grande spettacolo del mondo”. La cinepresa del regista americano riflette sull’esistenza, sulla famiglia, sugli amori che finiscono impercettibilmente ed è lo strumento che cattura il dettaglio segreto e doloroso della verità.” Durata 151 minuti. (Eliseo Blu, Reposi sala 5, Romano sala 1)

The Plane – Drammatico. Regia di Jean-François Richet, con Gerald Butler e Mike Colter. Allo scoppio di una violenta tempesta, il comandante di aereo Torrence mette in salvo i passeggeri con un atterraggio di fortuna. L’aereo però atterra su di un’isola delle Filippine dove infesta una guerra tra gruppi avversi e equipaggio e passeggeri vengono presi in ostaggio da ribelli indipendentisti: soltanto su un ex marine accusato di omicidio e che l’FBI stava trasportando su quel volo potrà contare Torrence per poter mettere definitivamente in salvo tutti quanti. Durata 107 minuti. (Massaua, Ideal, Lux sala 3, Uci Lingotto sala 1 / 3 / 9, Uci Moncalieri sala 2 e sala 6)

Tre di troppo – Commedia. Di e con Fabio De Luigi e con Virginia Raffaele. Storia di Giulia e Marco, coppia senza figli, assolutamente non desiderosa d’averne, una vita piena di libertà e di comodità, senza gli obblighi che la famiglia richiede. Hanno degli esempi di coppie con prole accanto a sé, ma non sentono proprio la necessità di emulare quegli esempi. E se arriva la maledizione di un’amica ad augurare loro di provare quel che vuol dire l’arrivo dei figli? Tre, tutti in una volta che spuntano dal nulla, costretti i due poveretti a dover far fronte a quegli impegni che le proli esigono. Dentro la bufera che li coglie, riusciranno Giulia e Marco ad uscirne vivi?La risposta è nella sceneggiatura di Fabio De Luigi (con Lara Prando e Michele Abatantuono), alla sua opera seconda dopo “Tiramisù”. Durata 90 minuti. (Ideal, Reposi sala 5, The Space Torino sala 3 e sala 4, Uci Lingotto sala 1 e sala 8, The Space Beinasco sala 5 e sala 7, Uci Moncalieri sala 6 e sala 13)

Un bel mattino – Drammatico. Regia di Mia-Hansen Løve, con Léa Seydoux e Nicole Garcia. Sandra Kinsler, traduttrice consacrata al suo lavoro e al prossimo, vive a Parigi con la sua bambina e il peso di un lutto. Vedova da cinque anni, riscopre l’amore con Clément, un vecchio amico in piena crisi coniugale. Ma quel nuovo sentimento improvviso si scontra con la realtà e la malattia degenerativa di suo padre, un insegnante di filosofia che vive solo e ha bisogno di cure costanti. Per gestire l’irreversibile demenza del genitore, comincia per Sandra e la sua famiglia la dolorosa ricerca di una casa d’assistenza. Tra una vita che si spegne e un amore che comincia, Sandra approfitta di quegli ultimi momenti di complicità con il padre e cerca all’orizzonte un nuovo inizio. Durata 112 minuti. (Nazionale sala 3 e sala 4)

Un vizio di famiglia – Thriller. Regia di Sébastien Marnier, con Jacques Weber, Laure Calamy e Doria Tillier. La giovane Stéphane conduce da sempre una vita priva di emozioni e di giorni che si possano definire diversi l’uno dall’altro, lavora come operaia in una fabbrica di generi alimentari, nei momenti liberi fa visita alla sua compagna, ospite nel carcere femminile. Decide improvvisamente di prendere contatto con il padre che non ha mai conosciuto, un ricchissimo industriale con villa in riva al mare, dove vive con un quartetto di donne davvero imprevedibile. Sono una moglie quotidianamente sopra le righe, la loro figlia piena di ambizioni e madre a sua volta di una ragazzina ribelle, la loro cameriera piena di misteri. È chiaro che le quattro donne non vedano di buon occhio l’arrivo improvviso della sconosciuta, che non è certo entrata nella casa per rinunciare alla sua parte di eredità. Intenzione di Stéphane è di farsi accettare dalla sua nuova famiglia, magari mentendo a se stessa e agli altri con le invenzioni di una personalità che non esiste, di un successo che non è mai esistito. Con l’inizio di simili bugie e con l’avanzare in ognuno di saldi sospetti, cresce un mistero che a poco a poco entra nella vita di ogni giorno della famiglia. Durata 125 minuti. (Due Giardini sala Ombrerosse)

Le vele scarlatte – Drammatico. Regia di Pietro Marcello, con Noémie Lvovsky e Louis Garrel. Film chiamato a inaugurare lo scorso anno la Quinzaine des Réalizateurs del 75° Festival di Cannes. Nella Francia del primo dopoguerra, Juliette, orfana di madre, vive con il padre Raphaël, reduce di guerra, individuo chiuso e estremamente burbero. Anche Juliette, per il suo carattere solitario, è malvista in paese, non ha amicizie, gli altri abitanti del villaggio la evitano. Ha in sé un’anima sognatrice: un giorno, sulla riva del fiume, riceve la visita di una maga felice nel predirle che delle vele scarlatte appariranno presto all’orizzonte per condurla via, lontano da quel paese e da quelle persone. Una promessa o una profezia che sa di magia, un momento atteso a lungo: fino al giorno in cui un giovane quanto eroico aviatore non scende dal cielo e si posa accanto a lei. Durata 103 minuti. (Due Giardini sala Nirvana, Massimo sala Cabiria anche V.O.)