Risotto raffinato al pesce Persico 

Un delizioso risotto realizzato con un pesce di lago tra i più pregiati

Il pesce Persico ha carni morbide e delicate, perfette abbinate al riso. Un primo piatto raffinato e ricco di gusto.

Ingredienti per il brodo:

1 pesce da zuppa e 2 teste

1 carota

1 gambo di sedano

1/2 cipolla

2 spicchi di aglio

Sale e pepe q.b.

1 foglia di alloro, rosmarino, prezzemolo q.b

–

Ingredienti per il risotto:

1 Filetto di pesce Persico (350gr)

2 pomodori maturi

1 piccola cipolla

1 spicchio di aglio

1 noce di burro e poco olio evo

Vino bianco secco, sale e pepe q.b.

***

Preparare il brodo: cuocere tutti gli ingredienti in due litri di acqua per circa un’ora.

Risotto: in una larga padella rosolare la cipolla e l’aglio poi, aggiungere i pomodori tagliati a dadini e il filetto di pesce tagliato a pezzi. Aggiungere il riso, farlo tostare per qualche minuto, spruzzare con il vino bianco, lasciar evaporare poi, continuare la cottura versando a poco a poco il brodo caldo. Servire ben caldo cosparso di prezzemolo tritato.

Paperita Patty