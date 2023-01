Torna la Coppa Italia! Ecco il programma completo

Ricordiamo che le gare si disputano in gara unica, a casa della squadra meglio classificata nella stagione precedente.In caso di parità, al termine dei 90′ regolamentari, ci saranno i 2 tempi supplementari, ciascuno di 15 minuti e se permane il risultato di parità, una serie di 5 calci di rigore per ciascuna squadra:perdurando ancora il risultato di parità,rigori ad oltranza.

Ottavi di finale

INTER-PARMA, martedì 10 gennaio ore 21

MILAN-TORINO, mercoledì 11 gennaio ore 21

FIORENTINA-SAMPDORIA, giovedì 12 gennaio ore 18

ROMA-GENOA, giovedì 12 gennaio ore 21

NAPOLI-CREMONESE, martedì 17 gennaio ore 21

ATALANTA-SPEZIA, giovedì 19 gennaio ore 15

LAZIO-BOLOGNA, giovedì 19 gennaio ore 18

JUVENTUS-MONZA, giovedì 19 gennaio ore 21

Compito difficile per i granata di Juric,fuori casa,contro il Milan campione d’Italia, già battuto in campionato per 2-1.Il Toro ha una tipologia di gioco tale che in queste gare a sfida unica,tira fuori il meglio di sé.L’ultimo trofeo vinto dai granata fu proprio la Coppa Italia vinta 30 anni fa,in finale contro la Roma.Era il 1993.

Più agevole,sulla carta, il compito dei bianconeri di Allegri che ospiteranno il 19 gennaio,in casa a Torino,il Monza neopromosso in serie A che ben si sta comportando in campionato.La Juve,dopo un periodo di iniziale crisi,vola in campionato sull’onda emozionale degli otto successi,consecutivi,che l’hanno issata al secondo posto in campionato a pari merito col Milan,dietro il Napoli venerdì 13 gennaio alle ore 20.45 ci sarà proprio la supersfida Napoli-Juventus.

Tornando alla Coppa Italia

ecco le formazioni della sfida Milan-Torino.

Milan

all.Pioli

4-2-3-1

Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Torino

All.Juric

3-4-2-1

Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Enzo Grassano