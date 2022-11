La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il docufilm su Marco Pannella – Il riscaldamento a 10 ore – Lettere

Il docufilm su Marco Pannella

Dopo parecchi rinvii è in programma su Rai 3 un docufilm su Marco Pannella. Apprendo da Valter Vecellio di alcune fondate preoccupazioni sul modo in cui è stato realizzato ed anche un’intervista al settimanale “Gente “suscita perplessità. Io giudicherò il docufilm dopo averlo visto, ma certo sono fondate le osservazioni di Vecellio che evidenzia quanto meno la difficoltà di parlare di Pannella, che resta un gigante fuori da ogni schema. Ricordo, ad esempio, la sua battaglia solitaria per non disprezzare e discriminare i missini di Almirante, vedendo tracce di fascismo nel mondo antifascista della vulgata. Uomo di vera pace, Pannella vivo sarebbe già volato a Mosca. Gesto che non fa neppure il Papa. E’ giusto ricordare Pannella in Tv dove venne sempre discriminato e dovette imbavagliarsi e digiunare per poter parlare .Ma tutto dipende dal come viene fatto. La comparsa di Emma Bonino, che tradì Marco, non è un buon segnale.

Il riscaldamento a 10 ore

La delibera del sindaco Lo Russo relativa al tempo concesso per riscaldarsi è assai discutibile. 10 ore divise tra le 6 e le 11 e le 16 e le 21 non bastano. Il sindaco non considera gli ammalati in casa, il Covid che non è debellato, gli anziani che stanno in casa, lo smart working. E non considera che l’introduzione onerosa delle valvole dosatrici con il riscaldamento fissato a 19 gradi, viene annullata da una norma egualitaria. Da un sindaco perito industriale mi sarei atteso più competenza e attenzione, oltre che maggiore sensibilità sociale.

Crosetto e il Milite Ignoto

Il ministro della Difesa Crosetto si è inginocchiato davanti al Milite Ignoto . Un gesto demagogico inedito. Cosa ne pensa ? Otello Ulivi

Non sono d’accordo. Crosetto ha fatto un bellissimo gesto che spero verrà imitato. Esso ha un fondamento storico dimenticato. Nel 1921 il treno che portava il Milite Ignoto a Roma da Aquileia fu omaggiato da milioni di italiani che si inginocchiarono spontaneamente al suo passaggio. Crosetto si è ricordato di quell’episodio, forse unico nella storia d’Italia. Andandovi tanti anni fa con il Grande Invalido della grande Guerra Carlo Delcroix e con mio nonno volontario e decorato, che era stato amico di Cesare Battisti, vedi che ambedue si inginocchiarono da vecchi soldati davanti al Sacello del Milite ignoto ed anch’io ragazzino imitai commosso quel loro gesto.