Gran Premio Paolo ed Orsino Orsi Mangelli all’ippodromo

Ancora una volta l’Ippodromo di Vinovo è pronto ad indossare l’abito di gala. Martedì 1° sarà giornata di trotto e grandi eventi collaterali. In primis con il Gran Premio Paolo ed Orsino Orsi Mangelli, corsa di gruppo 1 con una dotazione totale di circa 300.000 € e dedicata ai 3 anni. Ma come sempre succede nello stadio del trotto torinese, per il pubblico sarà una lunga giornata di eventi collaterali, compreso l’appuntamento solidale con “Il Risotto al Trotto”.

Nel GP Orsi Mangelli per i maschi due batterie da 10 partenti l’una (i primi sei accederanno alla finale), intitolate a Giuseppe e Vittorio Guzzinati, grandi pilastri che hanno fatto la storia dell’ippica Mondiale, scomparsi da qualche anno. Il Mangelli è da sempre la rivincita dopo il Derby, anche se in questa occasione mancherà Dimitri Ferm che ha vinto l’ultima edizione della corsa romana. Ma nella prima batteria troveremo il secondo arrivato Denzel Treb, il terzo arrivato Dolce Viky e il quarto Dante Clamar. Non da meno è stata la prestazione di Denzel Washington nella Consolazione del Nastro Azzurro, vinta con estrema facilità. Nell’altra batteria invece Danger Bi, che vorrà rifarsi dopo il Derby, ma anche il francese Joyner Sport, e il tedesco Giò Cash, con l’enfant du pays Gabriele Gelormini che torna nella sua pista .

In dodici invece le femmine al via nel Magelli Filly, corsa di gruppo 2 sulla distanza del miglio esattamente come l’altra, e con una dotazione di 88.000 €. Cercherà il doppio Delicious Gar, Reginetta delle Oaks. Voglia di riscatto per Due Italia e Diletta Axe mentre percorso complicato dalla seconda fila per Doyourbest, attenzione anche a Daughter As e Doni Maker.

A Vinovo arriveranno tutti i big italiani, a partire da Alessandro Gocciadoro, che in tutto schiererà ben nove allievi, ma anche Andrea Farolfi, V.P Dell’Annunziata, Enrico Bellei, Pietro Gubellini, Antonio Di Nardo, Giampaolo Minnucci accanto ai “nostri” Andrea Guzzinati e Santo Mollo.

Nove corse in programma per un pomeriggio delizioso, in tutti i sensi. Lo chef Sergio Barzetti, spesso ospite anche in tv da Antonella Clerici, proporrà uno dei suoi classici risotti ne “Il Risotto al Trotto”, proposto oltre che al Ristorante dell’Ippodromo anche in degustazione con offerta libera da devolvere alla “Casa Del Giocattolo Solidale”, nata con l’obiettivo di raccogliere e donare giocattoli, ma anche materiale scolastico e articoli per l’infanzia a bambini le cui famiglie vivono situazioni di criticità o difficoltà economica. Un’altra occasione per dimostrare la generosità del nostro pubblico.

Inoltre, due bellissimi cavalli Spagnoli, presentati dal grande esperto, il maestro Emilio De Martino dell’Art Of Riding Academy, saranno in bella vista per il pubblico e accompagneranno nella sfilata i Campioni nella Finale del Mangelli. E poi i pony dell’Horse House per il Battesimo gratuito della sella, il maniscalco che davanti al pubblico forgerà un ferro di cavallo. Nella stessa location i Mercatini a Km0 di “Stupinigi è” e sempre per i più piccoli la Caccia al Tesoro di Halloween con gli amici del Circowow. Nelle scuderie già dal mattino, si vivrà un bel momento con la Rassegna dei Puledri nati nel 2021, intitolata a Luigi Biffi, organizzata dagli allevatori Roberto Mazzucato ed Enrico Tuci alla quale seguirà la premiazione per i tre soggetti più belli morfologicamente.

Corse al via dalle 14 con ingresso gratuito.