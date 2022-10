La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Ezio Mauro e la Marcia su Roma – Il contante – Non abbassare la guardia sul Covid – Lettere

Ezio Mauro e la Marcia su Roma

Ezio Mauro, l’ex direttore di “ Repubblica“ amico di Gad Lerner, si è esibito su RAI3 in un docufilm sulla “Marcia su Roma”, evidenziando esclusivamente la violenza fascista che ci fu e che fu devastante per le istituzioni democratiche. Ha totalmente ignorato le violenze e le uccisioni operate da socialisti e comunisti, lanciati nella folle idea di “fare come in Russia“, tentando la rivoluzione bolscevica con l’occupazione delle fabbriche, l’uso della violenza, gli scioperi intollerabili che bloccarono l’Italia e la fecero precipitare in un clima da guerra civile di cui i fascisti furono i vincitori. Non una parola su quella che Lenin considerava la malattia infantile del comunismo, l’estremismo velleitario senza prospettive di vittoria, volto ad impaurire la borghesia. Una volta mi capitò, quando Mauro aspirava alla direzione de ”La Stampa”, di imbattermi in lui a casa del mio amico Giovanni Giovannini, presidente dell’editrice “La Stampa”. Uscito Mauro, Giovanni mi disse: “Lo accusano di essere comunista, ma non lo è”. E così divenne direttore. Un direttore che si rivelò simile all’attuale, Giannini. Vedendo il docufilm condotto dall’uomo originario di Dronero (da non confondere con Giovanni Giolitti che, peraltro, era altissimo e che venne definito l’”uomo di Dronero”), mi sono reso conto che Giovannini sbagliasse totalmente. Questo uomo pieno di livore ideologico, che ironizza sulla statura di Vittorio Emanuele III, era ed è rimasto un comunista secondo cui la violenza fu solo quella dei fascisti. Neppure per sbaglio ha pronunciato il nome di Renzo De Felice. Meno che mai del ministro Marcello Soleri, cuneese come lui, che cercò di fermare la Marcia fascista, solo dell’ironia su Facta, l’avvocato di Pinerolo.

Il contante

Fa bene il governo ad innalzare il limite del contante che in uno Stato libero dovrebbe essere libero. Dei miei risparmi io ne debbo poter fare l’uso che credo senza dare giustificazioni a nessuno. Obbligare ad usare carte, bonifici o assegni significa far guadagnare le banche e punire i negozianti con le commissioni. I liberali hanno sempre ragionato così. Liberi soldi in libero Stato .Altrimenti guardiamo a modelli obsoleti che hanno fatto il loro tempo .Anche la privacy lo impone. La civiltà liberale ha nella libera moneta un fondamento. La mafia non è interessata a queste cose perché ha giri di affari internazionali e neppure gli evasori mirano a diventare legalitari per dei limiti imposti da Prodi di cui si sono sempre fregati.

Non abbassare la guardia sul Covid

Ci sono forze politiche poco responsabili che vogliono allentare la battaglia contro il Covid come la Lega? Il Presidente Mattarella ha giustamente dovuto intervenire. L'assenza stupida di mascherine porta dei rischi. Oggi l'Italia è piena di contagiati. Se Speranza non è stato all'altezza, non si può esagerare in finte liberalizzazioni. Con il Covid si gioca con il fuoco. Non non sono permessi errori da parte di nessuno.

LETTERE

Merito a scuola

Cosa pensa del ministero dell’istruzione e del merito del nuovo governo? Secondo me è una minaccia all’ eguaglianza sociale. Rina Tizzone

Non sono d’accordo con Lei. La battaglia per il merito è un mio impegno di mezzo secolo di cui meno vanto. Poteva essere scritto nella denominazione del nuovo ministero oppure no, l’ importante è che si realizzi una scuola meritocratica. Chi dà giudizi come i suoi non ha letto neppure l’articolo 34 della Costituzione che parla di “capaci e meritevoli anche se privi di mezzi“. Non considero le cretinate di chi ritiene che la capacità e il merito siano legati allo stato sociale dello studente. Queste sono idiozie da sessantottini rimasti immaturi e ignoranti che forse neppure l’antimeritocratico don Milani, che era una persona seria, avrebbe condiviso. Lei, sig.ra Tizzone, non vuole l’eguaglianza sociale, ma il livellamento verso il basso che penalizza soprattutto i ceti più disagiati privati di una scuola seria che faccia anche da ascensore sociale per i capaci e meritevoli, come afferma la Costituzione.