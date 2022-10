Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

Amsterdam – Drammatico. Regia di David O. Russell, con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Rami Malek e Robert De Niro. New York, 1933. Il dottor Burt Berendsen e l’avvocato Harold Woodman sono amici fraterni e colleghi di lavoro, dal giorno in cui il generale Meekins li ha fatti conoscere, sul fronte europeo, durante la prima guerra mondiale. Ed è proprio al cospetto del generale Meekins, con ogni probabilità dovuto ad avvelenamento, che i due si trovano a dover nuovamente guardarsi le spalle, perché qualcuno li vuole morti, o per lo meno al fresco. Determinati a vendicare il loro superiore, Burt e Harold finiscono nella ricca tenuta dei Voze, dove incontrano Valérie, ex infermiera di guerra e grande amore di Harold, sparita nel nulla dodici anni prima. Ad Amsterdam, a quel tempo, i tre avevano giurato di proteggersi a vicenda, e ora rinnovano la promessa, mentre si addentrano tra le maglie di una cospirazione che minaccia di far saltare le fondamenta della democrazia americana. Durata 134 minuti. (Ambrosio sala 3 anche V.O., Massaua, Greenwich Village sala 1, Ideal, Lux sala 3, Reposi sala 2, The Space Torino sala 2, Uci Lingotto sala 2 e sala 3, The Space Le Fornaci sala 2, Uci Moncalieri sala 4 e sala 14)

Astolfo – Commedia. Di e con Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli. Delle varie forze che governano il mondo, la più forte è l’amore. Astolfo, un pensionato che dalla vita non si aspettava più niente, viene sfrattato dal suo appartamento e ripara nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che era stato, un tempo, un palazzo nobiliare. Si adegua alla vita in provincia, si arrangia, vivacchia, si azzuffa con il sindaco, ritrova un vecchio amico, prende in casa un paio di scapestrati come lui. Poi incontra Stefania, una donna della sua età, e se ne innamora. Sarà l’inizio di una nuova vita, più travagliata ma anche più bella, più vera, l’unica che valga la pena di essere vissuta. Durata 97 minuti. (Romano sala 1)

Brado – Drammatico. Di e con Kim Rossi Stuart, con Barbora Bobulova e Saul Nanni. Il film vede protagonista un figlio che non voleva aver più nulla a che fare con suo padre, costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi è rimasto vittima di un incidente. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve correre il cavallo ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l’amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un’addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora. Durata 116 minuti. (Eliseo Rosso)

Le buone stelle – Broker – Drammatico. Regia di Hirokazu Kore Eda. Una vicenda che ruota intorno alle cosiddette “Baby Boxes”: i luoghi ove i genitori coreani abbandonano i bambini che hanno messo al mondo ma che non possono o non vogliono tenere con sé, in modo che possano essere adottati e cresciuti da qualcun altro. Durata 129 minuti. (Nazionale sala 4, Massimo sala Rondolino V.O.)

Il colibrì – Drammatico. Regia di Francesca Archibugi, con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Berenice Bejo, Laura Morante e Nanni Moretti. Tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, premio Strega 2020, è il racconto della vita di Marco Carrera, per tutti “il colibrì”, una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forzadei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni Settanta ad un futuro prossimo, ipotetico e doloroso, accompagnato alla morte, il 2030. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato – soltanto un lungo bacio sul letto di morte del protagonista – e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un’altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele. Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverù Daniele Carradori, lo psicanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati. “Il colibrì” è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria. Durata 126 minuti. (Ambrosio sala 2, Massaua, Due Giardini sala Ombrerosse, Eliseo Blu, Ideal, Massimo sala Cabiria, Reposi sala 4, Romano sala 3, The Space Torino sala 6, Uci Lingotto sala 9, The Space Le Fornaci sala 8, Uci Moncalieri sala 12)

Io sono l’abisso – Drammatico. Regia di Donato Carrisi, con Sara Ciocca, Michela Cescon e Ettore Scarpa. Adriana si fa chiamare Andrea e cerca il ragazzo che è in lei. Nata donna, si scruta allo specchio, nell’attesa febbrile di un segno da un altro mondo. Un mondo alieno a cui reclama il suo corpo. Figlia maggiore di una coppia sull’orlo di una crisi di nervi, Adriana sente crescere, con la tensione tra i suoi, un conflitto interiore e la volontà di estirpare l’involucro che la trattiene. Fuori, oltre il canneto, Adriana corre a perdifiato per raggiungere finalmente l’idea che ha di sé. Durata 126 minuti. (Massaua, Greenwich Village sala 3, The Space Torino sala 8, Uci Lingotto sala 2 / 8 / 10, The Space Le Fornaci sala 4 e sala 9, Uci Moncalieri sala 1)

Maigret – Drammatico. Regia di Patrice Leconte, con Gérard Depardieu e Aurore Clément. Una ragazza di provincia, giunta a Parigi piena di speranze, viene uccisa e il commissario Maigret, che non conosce neppure l’identità della giovane, ha il compito di individuare il colpevole di quell’omicidio. Nel corso delle indagini il commissario, cui è stato impedito dal medico di fumare l’imprescindibile pipa a causa di un problema non identificato ai polmoni, incontra un’altra ragazza di provincia che suscita in lui sentimenti di protezione, la cui vicenda verrà in qualche modo collegata a quella della sconosciuta assassinata. Saranno molti gli indizi da seguire e porteranno non soltanto ad identificare il colpevole ma anche a ricostruire il ritratto di un sottobosco ambiguo e predatorio nascoso dietro la sfavillante Ville Lumière. Durata 89 minuti. (Greenwich Village sala 2)

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo – Animazione. Regia di Kyle Balda e Brad Ableson. Nella Los Angeles degli anni Settanta, Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un team di supercattivi che si è appena sbarazzato del suo leggendario capo. Dodicenne sotto il caschetto e dentro i jeans a zampa di elefante, partecipa senza successo all’incontro con la banda. Deriso per la “taglia”, troppo piccola per un’ambizione così grande, Gru si congeda rubando una potente pietra dello zodiaco e guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato. Tra inseguimenti e rapimenti, Gru potrà contare su un esercito fedele di Minions e un complice inaspettato, Wild Knukles, ex leader dei Vicious che reclama pietra e vendetta. Durata 107 minuti. (The Space Le Fornaci sala 7)

Gli orsi non esistono – Drammatico. Regia di Jafar Panahi. Una strada e una coppia. Lui ha procurato per lei un passaporto falso per consentirle di espatriare ma quando la donna apprende che non partiranno insieme rifiuta di lasciarlo. Uno “stop” ci informa del fatto che si tratta di una scena di una docufiction che Jafar Panahi sta cercando di dirigere a distanza da un villaggio in cui il segnale è estremamente precario. Ma anche la vita in quel luogo è precaria. Durata 106 minuti. (Nazionale sala 3)

Siccità – Commedia drammatica. Regia di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Silvio Orlando, Vinicio Marchioni, Elena Lietti, Max Tortora e Monica Bellucci. Film corale, costruito a esplorare non soltanto il dramma di una pioggia che non cade a Roma da tre anni, del letto del Tevere completamente arido, della popolazione che tra onestà e furbizia raccoglie nelle taniche l’acqua sotto lo sguardo vigile delle forze dell’ordine, della pandemia veicolata da un’invasione di blatte, ma anche l’aridità che in questa nostra epoca cattura gli animi e gli affetti di molti. Ci sono i medici e le infermiere (Pandolfi e Serraiocco) tra ansie e turni massacranti che si occupano dei malati negli ospedali, l’evaso per sbaglio Silvio Orlando, portato via da Rebibbia sul furgone che trasporta gli indumenti sporchi dei detenuti, il commerciante Max Tortora che vuole apparire in televisione per denunciare la propria situazione, il tassista Mastandrea che gira sulla auto in preda al sonno, in compagnia dei fantasmi dei genitori e dell’ennesimo politico, con cui un tempo ha collaborato, che contuna a gloriare un paese in cui tutto va al massimo e al contrario mostra chiari i segni della propria decadenza, Elena Lietti che raccoglie i cocci della sua esistenza con una nuova avventura, l’ex attore di fama Tommaso Ragno che oggi s’accontenta dei like che vede comparire sul proprio blog. Una varia umanità, descritta da quattro sceneggiatori, tra cui il regista e il Paolo Giordano della “Solitudine dei numeri primi”: ma le storie e i personaggi invadono le oltre due ore del film oltre misura, sono troppi, la fluidità narrativa ne risente, troppo rimane sfocato e non concluso, sbiadito, irrisolto, condotto con una approssimazione che guasta il piacere dell’ultimo Virzì. Durata 124 minuti. (Eliseo Rosso)

La stranezza – Commedia. Regia di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvatore Ficara e Valentino Picone, Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi e Fausto Russo Alesi. Nel 1920, in Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo porterà a incontrare due singolari figure di teatranti. Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro con il geniale autore dei “Sei personaggi” e questa scalcinata compagnia saprà portare molte sorprese. Durata 103 minuti. (Ambrosio sala 1, Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Grande, Fratelli Marx sala Groucho, Reposi sala 3, Romano sala 2, The Space Torino sala 4, Uci Lingotto sala 2 e sala 10, The Space Le Fornaci sala 6 e sala 7, Uci Moncalieri sala 5 e sala 13)

Ticket to Paradise – Commedia. Regia di Ol Parker, con George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever e Maxime Bouttier. Lily si reca in gita a Bali, si è appena laureata e quel fantastico viaggio è il premio per la sua laurea, prima di dover riprendere la vita e e inserirsi nella società. Ma a Bali la ragazza incontra un ragazzo del posto, se ne innamora e decide su due piedi di sposarlo. I suoi genitori, venuti a conoscere la decisione che appare davvero improvvida, si precipitano a Bali e, nonostante siano divorziati, fanno squadra nel tentativo di impedire che la loro figlia commetta il loro medesimo errore. Durata 90 minuti. (Ideal, Reposi sala 4, The Space Torino sala 3, Uci Lingotto sala 8, The Space Le Fornaci sala 9, Uci Moncalieri sala 3)

Triangle of Sadness – Satirico. Regia di Ruben Östlund, copn Woody Harrelson, Harris Dickinson e Charibi Dean Kriek. I modelli Carl e Yaya, dopo aver discusso di denaro una sera al ristorante, vengono invitati a una crociera di lusso, a bordo di uno yacht che ha come meta i Caraibi, tra milionari soli e accompagnati di varie provenienze e anziani quanto gentili fabbricanti d’armi. A guidarli, un capitano di mare di fede marxista ed estremamente stravagante. Ma la sera della cena con il capitano – altri fatti tragicomici sono una intossicazione alimentare e un attacco di pirati – una terribile tempesta getta ospiti e equipaggio nel caos più totale e i due ragazzi, con altri pochi superstiti, si ritrovano naufraghi su un’isola, senza essere in grado di procurarsi aiuto né cibo: inoltre dovranno abituarsi a vivere sotto le regole di un nuovo leader del gruppo, una cameriera filippina di mezza età. Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes, dove il regista aveva conquistato il massimo premio cinque anni fa con “The square”. Durata 150 minuti. (Classico, Nazionale sala 1)

Utama – Le terre dimenticate – Drammatico. Regia di Alejandro Loayza Grisi, con José Calcina. Nell’altipiano boliviano, Virginio e Sisa, un’anziana copia quechua che da anni conduce una vita tranquilla, si trovano di fronte a un dilemma impossibile durante una siccità insolitamente lunga: resistere o essere sconfitti dall’ambiente ostile e dall’inesorabile scorrere del tempo. Durata 87 minuti. (Fratelli Marx sala Harpo, Nazionale sala 2)