Ritornano a Torino le ATP Finals, a novembre al Pala Alpitour

Dal 13 al 20 novembre prossimi

A novembre allo Sporting tornano i campioni in occasione delle ATP Finals. Oltre a Djokovic quest’anno il Circolo della Stampa ospiterà nelle sue strutture anche il mitico Nadal.

Essere training center delle Nitto Atp Finals per il Circolo della Stampa rappresenta un momento di grande prestigio, oltre che un dovere morale per la città. Già ai tempi della candidatura il Comune e la Federazione Italiana Tennis indicarono lo Sporting quale sede degli allenamenti.

Oltre al prestigio e al ruolo sociale ricordato, il beneficio principale rappresenterà 1.5 milioni di euro certificati, in arrivo alle casse dello Sporting da parte della Federazione, Ministero dei Beni Culturali e sponsor istituzionali, tra cui Intesa Sanpaolo.

Il Comitato di Presidenza e il Consiglio direttivo sono stati in grado di rinnovare le strutture grazie a queste risorse. Entro la fine dell’anno si aggiungerà un parcheggio di 30 posti con entrata in via San Marino.

Le Nitto ATP Finals tornano così a Torino dopo la prima edizione dello scorso anno e si svolgeranno al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre prossimo.

Si tratta del più importante torneo di fine stagione nel tennis maschile, che vede ogni anno partecipare i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di gioco.

Durante tutto l’anno i giocatori competono per conquistare i punti Fed EX ATP Rankings, nel tentativo di guadagnare uno degli otto amatissimi posti, vincendo il titolo più prestigioso a livello indoor.Il torneo delle Apt Finals è iniziato quaranta anni fa nel 1970,quando a Tokyo si svolse il primo Masters. Dal 2000 l’evento èstato ospitato in varie città, tra cui Lisbona, Sydney e Shanghai.

Dal 2009 al 2020 si è, invece, svolto a Londra, per approdare a Torino dove rimarrà per ben altri quattro anni.

MARA MARTELLOTTA