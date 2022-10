Morbido dolce di zucca

Tipica del periodo autunnale, la zucca e’ l’ingrediente principe di questo morbido e delizioso dolce.

Una preparazione facile e veloce adatta alla prossima festa di Halloween.

Ingredienti

400gr. di zucca cotta a vapore

2 uova intere

120gr. di zucchero

100gr. di mandorle tritate a farina

50ml. di olio di semi di girasole

50gr. di maizena

Scorza di un limone

Cannella in polvere

Frullare nel mixer la polpa della zucca. In una terrina mescolare la polpa con le uova, lo zucchero e l’olio. Aggiungere poi le mandorle ridotte a farina, la maizena, la scorza grattugiata del limone ed una spolverata di cannella. Versare l’impasto in uno stampo (22cm.di diametro) foderato con carta forno e cuocere in forno a 170 gradi per circa un’ora.

Decorare a piacere con zucchero a velo.

Paperita Patty