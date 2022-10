“Il colibrì” non riesce a volare nello sguardo cinematografico di Francesca Archibugi

Sugli schermi il film tratto dal bellissimo romanzo di Sandro Veronesi

PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione

Ho molto amato, quando uscì, la lettura del “Colibrì” con cui Sandro Veronesi vinse due anni fa lo Strega, una scrittura ampia, lontana da certe sperimentazioni letterarie di oggi spropositate, ardimentose ma alla fine inselvatichite, da certo disordine della pagina scritta. Attraverso un altalenante quanto suggestivo spargersi degli anni, del tempo vissuto, un andare e un ritornare continuo, che prende il via negli anni Settanta sino ad un futuro intravisto nel finale, Veronesi ci dà con incisività il tempo sospeso del protagonista Mario Carrera, “specialista in oculistica e oftalmologia”, specialista in quella “emmenologia” che, dal greco, sta a significare il rimanere saldo, il perseverare, il continuare strenuamente. Un modo di essere e di vivere, una filosofia. “Tu sei davvero un colibrì – gli scriverà la ragazza e poi la donna idealizzata che amerà per tutta la vita, una delle proprie sospensioni – perché come il colibrì metti tutta la tua energia nel restare fermo: settanta battiti d’ala al secondo per rimanere dove sei.”

Era difficile passare dalla pagina scritta alle immagini, raccontare della giovinezza di Mario Carrera (un Pierfrancesco Favino non a proprio agio nell’esprimere la “chiusura” del personaggio, e incapace di ripetere le prove maiuscole di Buscetta e di Craxi), del suo incontro giovanile al mare, durante le vacanze all’Argentario, con Luisa Lattes (adulta è Bérenice Bejo), delle loro lettere sempre scritte vicendevolmente in punta di penna e qui rese nelle aperture parigine nella banalità dei dialoghi, della tragedia della morte suicida tra le acque della sorella (Fotinì Peluso) e dei rapporti mai addolciti con il fratello, delle malattie dei genitori (Laura Morante è la madre), del disastro aereo cui scamperà per purissimo e divertente caso (lo salverà l’Innominabile, l’amico del cuore, le sembianze adulte affidate a Massimo Ceccherini, in veste di iettatore a pagamento, quasi fosse Totò in un vecchio film di Zampa), della sua febbre per il gioco d’azzardo, dei suoi rapporti con la moglie (una convincente Kasia Smutniak, forse la migliore dell’intero cast) proiettata nell’avanzare della pazzia, del “tradimento” dello psicoanalista Carradori (un ingombrante Nanni Moretti, sempre più “morettinante”) che la segue, del sorriso della figlia (una dolce quanto rivoluzionaria Benedetta Porcaroli) spento in un’arrampicata in montagna e della bimba, Miraijin, che darà al protagonista il desiderio della vita, non certo della sopravvivenza. La tranquillità nel finale, un punto alto che convince, tra deboli bisbigli e silenzi, il tema dell’eutanasia e ancora la morte,accolta con liberazione e dolcezza.

Nella sceneggiatura, firmata a sei mani da Laura Paolucci, Francesco Piccolo e dalla regista Francesca Archibugi, la tanta materia di Veronesi, chiarissima nel proprio “disordine”, accompagnata per mano dallo scrittore con tangibile amorevolezza, con una scrittura composta e piana, qui viene sovvertita, ricomposta in tutta fretta, la maggior parte degli episodi diventano accenni, parti di vita che, nonostante i 127’ della durata, non hanno lo spazio necessario per essere accompagnati, preparati, offerti e arrivano inspiegati, frettolosi e affatto godibili all’occhio dello spettatore. Archibugi segna il suo eterno ritorno sullo squillo di telefono che annuncia la tragedia ma il ripetersi sa alla fine di vuoto espediente. E la versione maldestra è un invito ad andare a riprendersi le pagine del libro. In ultimo, non alzatevi con fretta dalla poltrona prima che scorrano i titoli di testa: sono accompagnati da una bellissima canzone di Sergio Endrigo, “Caro amore lontanissimo”, che la figlia Claudia ha affidato alla voce di Marco Mengoni. Inspiegabilmente, senza le leggi del tempo, ancora un omaggio alle pagine di Veronesi.