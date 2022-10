La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Gli 80 anni del Cardinale Ravasi – Il Governo è fatto – Solidarietà al prof. Romano – Anna Keller che amava la scuola efficiente – Lettere

Gli 80 anni del Cardinale Ravasi

Il cardinale Gianfranco Ravasi , biblista di fama internazional , ha compiuto ottant’anni. Non ho visto particolari articoli su di lui in occasione dell’importante compleanno perché il Cardinale e’ intramontabile e non dimostra affatto gli anni. Con i suoi studi e con la sua divulgazione anche televisiva ha contribuito a formare una coscienza religiosa nuova ed antica nello stesso tempo. Con il Cortile dei Gentili ha avviato un dialogo fecondo con i non credenti senza voler convertire nessuno , ma aprendosi al dialogo con tutti. Il cardinale e’ il punto più alto a cui è giunto il post- concilio voluto da Papa Giovanni e concluso da Paolo VI. La sua e’ una cultura che sa parlare a tutti ,riuscendo ad avvicinare alla Sacra scrittura anche i lontani. Ho avuto occasione di conoscere il Cardinale e di collaborare con lui. E’ stata un’esperienza importante della mia vita. A lui devo anche il mio ritorno alla pratica religiosa come una mia liberissima scelta. Buon compleanno, Cardinale, con l’augurio di rivederci presto.



Il governo è fatto

Salvo alcune oscillazioni inopportune dei soci di minoranza,il Governo Meloni è andato in porto. Il fatto che ci siano cinque piemontesi ministri rappresenta un record mai raggiunto. Poi ovviamente i ministri non sono tutti eguali e alcuni non mi piacciono. Pichetto Fratin è sicuramente il migliore e il più preparato, erede di una grande tradizione biellese che nasce dai Sella e si ritrova in Giuseppe Pella. Risalta il nuovo ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano, direttore del tg2, il miglior tg oggi esistente. Sangiuliano è un giornalista colto, autore di libri di successo che ho avuto il piacere di presentare insieme a Gianni Oliva. Mi ha già risposto che verrà al Centro Pannunzio e sarà un gran piacere rivederlo.

Solidarietà al prof. Romano

Non conosco il prof. Franco Romano, già docente dell’istituto professionale Giulio di Torino, un istituto considerato particolarmente connotato a sinistra nel corso degli anni. Il professore è da circa vent’anni oggetto di indagini che portarono al suo licenziamento e che lui ritiene persecutorie. Esistono dei precedenti di docenti non considerati idonei in base a valutazioni politiche settarie ed antipatie personali. Nella scuola è davvero capitato di tutto. Ricordo al ”Giulio“ il caso di un professore che, picchiato da alunni seralisti, rimediò una prognosi di quindici giorni e subì anche una sanzione disciplinare “per non essersi saputo rapportare con gli allievi“. Una vergogna che però è nulla in confronto a quanto accaduto al prof. Romano che adesso ha denunciato per atti persecutori una parte di ex studenti, genitori e colleghi che si sarebbero accaniti contro di lui. Ho conosciuto da vicino un caso analogo e sento la colpa di non aver preso pubblicamente le difese di un professore che venne sbeffeggiato e rimosso dalla cattedra. Il prof. Romano deve trovare solidarietà, quella stessa che non ha trovato nei sindacati. Trattare i professori come carne da macello non può più essere tollerato come è accaduto in un eterno ‘68 in cui hanno trionfato la demagogia e il facilismo e a volte sono stati penalizzati ì professori più preparati e quindi esigenti.

Anna Keller che amava la scuola efficiente

È mancata la preside dello storico Istituto San Massimo prof. Anna Keller. La conobbi all’opera molti anni fa quando su incarico del provveditore Luigi De Rosa andai ad ispezionare il “San Massimo” come commissario governativo. Avemmo anche qualche discussione iniziale, ricordo anche una telefonata molto aspra, forse perché io partivo un po’ prevenuto verso quell’istituto. Ma poi ebbi subito modo di apprendere lo stile e la serietà della preside che riusciva a far funzionare egregiamente la scuola. Rimase tra noi una reciproca simpatia che ci ha portati a mantenere un rapporto cordiale negli anni. La figlia Elena che fa l’avvocato, ha così ricordato la mamma:”Ha lasciato un gentile sentimento in tutti quelli che l’hanno conosciuta“. Ed è vero.

El Alamein

Si ricordano in questi giorni l’ultima carica della cavalleria italiana che sbaragliò in Croazia i partigiani di Tito e l’eroica Resistenza dei nostri soldati ad El Alamein. Sono pagine di storia di cui dobbiamo andare orgogliosi. Ines Bozzi

Sono pienamente d’accordo con lei. Quelle pagine appartengono alla migliore storia italiana. Il soldato italiano fu un esempio luminoso di spirito di sacrificio in Russia, in Grecia, in Africa su tutti i fronti. Mancò la fortuna non l’onore, come sta scritto ad El Alamein. Questo passato non va rimosso, ma fatto conoscere ai giovani che non sanno nulla e non sono stati educati ad amare la Patria.

La famiglia Vagnino

Da “Vagnino c’è’” non c’è più da anni, un marchio centenario scomparso, di una Torino ricca di bei negozi in cui trovavi di tutto. Io sono stato uno degli ultimi dipendenti e ricordo ancora Luisa Vagnino e il suo grande padre. Antonello Caporale

Anch’io ho nostalgia di Vagnino e di Paissa, una Torino scomparsa. Ricordo anche Luisa Vagnino, gentilissima e affascinante signora , mancata qualche anno fa. La conobbi a Garlenda e ci vedemmo a Torino. Mi disse che era schiava del fumo da quando aveva quattordici anni e mi disse che a casa sua poteva non esserci il pane, ma non le sigarette che divorava in pochi tiri. La sua morte precoce credo sia stata anche legata ad un vizio da cui non poteva distaccarsi. Era più forte di lei. Era una signora squisita che sapeva anche scherzare, malgrado la vita non fosse stata generosa con lei , al di là della ricchezza. La ricordo inveire contro Oscar Farinetti che rilevò i locali di via Lagrange e che cercò di gettare la colpa dei servizi inadeguati del nuovo negozio ristorante su Vagnino.