Puledri debuttanti all’ippodromo

Saranno soprattutto i puledri i grandi protagonisti nella riunione di trotto in programma mercoledì 19 all’ippodromo di Vinovo. Sette corse che prenderanno il via alle 14,55 e tra queste, una riservata alle femmine l’altra ai maschi di 2 anni non vincitori di duemila euro in carriera. Quindi, o sono debuttanti o comunque con poca esperienza al loro attivo, ma hanno potenzialità per crescere. Nelle femmine (Premio Wagner) c’è il tanto atteso debutto per Elisabeth Bar, figlia di Lana Del Rio e Face Time Bourbon, che si presenta alla prima sulla pista torinese. Allenata da Erik Bondo, sarà affidata a Federico Esposito. Nei maschi invece il Premio Schubert vede 4 puledri alla prima uscita. I favori del pronostico potrebbero essere per Emerson, con Simone Di Lorenzo, ma anche per Enigma D’Amore del team Baroncini-Farolfi e per l’allievo di Marco Smorgon. Enock.

Di rilievo il Premio Berlioz, con dieci schierati dietro le ali dell’autostart. Tra loro Filippo Rocca con Dorothy Del Sauro, recente vincitrice sulla pista torinese. Molto bella e dal pronostico aperto, la corsa riservata alla categoria dei Gentlemen, che vede Stefano Manzato nel ruolo di protagonista principale alle guide di Camionst, affidatogli da Santo Mollo. Come sempre ingrasso gratuito.