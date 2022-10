Un futuro incerto per l’edilizia a Torino

Anche grazie al super bonus il settore dell’edilizia a Torino chiude un semestre ‘abbastanza positivo’, reso però più incerto dal caro materiali, l’aumento del costo del denaro, il blocco della cessione dei crediti.

Le prospettive del comparto sono state prese in esame nel corso dell’assemblea del Collegio Costruttori Edili di Torino, con la presidente nazionale Federica Brancaccio. Diverse gare stanno andando deserte perché i prezzi non riconoscono i costi per le imprese. Stallo anche per l’occupazione, che fino a luglio sembrava registrare un buon andamento (+17,41% di imprese iscritte alla Cassa Edile rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso,+21,6% degli operai, +25,79% della massa salariale e +24% delle ore lavorate). “Si riscontrano difficoltà a trovare personale in tutti i settori anche a causa del reddito di cittadinanza”, è stato evidenziato all’assemblea.