La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Sono passati dieci anni dalla morte di Sergio Pininfarina, imprenditore ,parlamentare europeo, senatore a vita e protagonista di spicco del mondo confindustriale. La celebrazione promossa mi è sembrata piuttosto sotto tono e non adeguata alla statura dell’unico vero ingegnere che abbia avuto l’industria italiana dopo Adriano Olivetti. Peccato che la cattiva sorte non abbia dato continuità al lavoro da lui creato anche in collaborazione con Enzo Ferrari. L’ ho conosciuto bene ed ho avuto modo di apprezzare il suo essere liberale. Ci siamo parlati molte volte ed egli fu un autentico sostenitore del Centro “Pannunzio” a cui nel 1980 offrì con generosità la storica sede di corso Re Umberto 42. Per lui come per Nicola Matteucci l’essere liberali era un prius rispetto alla stessa democrazia perché nell’espressione sfortunata di liberal-democrazia il termine forte è l’aggettivo liberale rispetto al sostantivo democrazia, l’esatto opposto di ciò che Giorgio Spini intendeva per socialismo liberale in cui la parola liberale era un semplice aggettivo. Ricordo la mancanza di rispetto che ebbe verso di lui al Senato Valerio Zanone che lo insultò pesantemente perché aveva votato contro o si era astenuto sulla fiducia a Prodi. Quell’episodio non fu solo un’offesa ad un grande vecchio, ma fu il segno definitivo di una storia liberale diventata un aggettivo privo di significato.