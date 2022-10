 Super Tris, Quartè e Quintè  all’ippodromo

Il tempo di mandare a memoria le vittorie a Vinovo di Etsic’Etaitvrai, che resta imbattuta con Andrea Guzzinati, e di Ernesto Roc (alla terza vittoria di fila) con il suo proprietario e allenatore Filippo Rocca nei due Criteria riservati ai 2 anni. Ma anche quello di celebrare il successo di Dimitri Ferm, cavallo allevato dal torinese Cesare Canavesio (e vincitore quest’anno anche del GP Nazionale a Vinovo ) sempre insieme ad Andrea Farolfi nel Derby di Trotto e la pista torinese è di nuovo pronta.

I cancelli riapriranno mercoledì 12 ottobre con una riunione che si chiuderà con la Super Tris, Quartè e Quintè e ben 18 cavalli al via. Bellissima corsa sul doppio km con partenza fra i tre nastri, che ne vedrà partire 9 al primo nastro, sette al secondo e due all’ultimo dei 2.100 metri. Andrea Guzzinati e Borboletta hanno il favore del pronostico, ma per le scommesse si segnalano l’allievo di Pietro Gubellini, Aldoc Dr che partirà all’esterno del nastro, e Attrazione che scenderà per l’ultima volta in pista per poi ritirarsi alla carriera da fattrice insieme a Marco Smorgon cercherà certamente di farle terminare il suo percorso con il massimo del risultato. Poi Tyl Etoile affidata a Marco Stefani ma anche Arnold Cup e Agrado proveranno a piazzarsi.

Interessante anche il Premio Montreal che vedrà puledri di due anni: Esperia Cr ha vinto recentemente sulla pista con Santo Mollo che affida l’allieva di Dubois a suo figlio Simone. Ma ci sarà anche Espresso Italia, preparato da Mauro Baroncini e affidato ad Andrea Faroldi.

La corsa gentlemen ha un pronostico molto aperto che vedrà il rientro dopo 5 mesi di Zar Dei Baba, uno degli allievi di Michele Bechis. Il pomeriggio di corse inizierà alle ore 14,55 con ingresso gratuito e possibilità di pranzare presso il ristorante panoramico.