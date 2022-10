Tecnico di Tiro con l’Arco, il corso

Con l’autunno prende il via un importante appuntamento formativo della Sda Giochi. Il corso TES per Tecnici Educatori di Tiro con L’Arco è organizzato dalla SdA Giochi Nazionale ed è iniziato a ottobre con le prime lezioni teoriche in FAD. Le lezioni pratiche (32 ore) sono state ripartite in diverse sedi sul territorio nazionale tra cui anche quella del Comitato Territoriale di Ivrea, presso cui si formeranno i candidati provenienti da Piemonte e Lombardia sotto la guida del formatore Paolo Castelli. Il corso si prefigge di formare i nuovi tecnici in linea con i principi UISP con una particolare enfasi alle metodologie costruttiviste e per una promozione del tiro con l’arco che non sia esclusivamente competitiva ma che, attraverso una pratica intelligente, enfatizzi anche gli aspetti sociali, culturali e naturalistici di questa disciplina. I tecnici ArcoUISP infine, saranno invitati ad apprezzare il valore del volontariato ed a centrare l’attenzione all’arciere, piuttosto che all’attrezzatura promuovendo l’uso di attrezzatura semplice ed economica per abbattere le barriere di censo nell’approccio allo sport.

Uisp Torino