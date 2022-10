Corso di degustazione Go Wine a Torino

Dal 18 ottobre al 22 novembre 5 lezioni per avvicinarsi al mondo del vino Go Wine promuove a Torino, a partire da metà ottobre, un nuovo corso di avvicinamento al mondo del vino. Le lezioni si svolgeranno presso una ampia sala riservata del Ristorante Sol Levante Fusion in Via Nizza 1, angolo Corso Vittorio Emanuele II. Il corso inizia martedì 18 ottobre e si articola in 5 serate. Si propone di sviluppare il rapporto tra vitigno-vite-territorio, con un messaggio di carattere divulgativo che possa fornire nozioni utili anche per riconoscere e valutare le diverse tipologie di vino. Nel corso di ogni appuntamento si potranno degustare 5 tipologie di vini a seconda del tema trattato: protagonisti delle serate vini bianchi, vini rossi, grandi rossi italiani (alla presenza di un produttore) e vini da meditazione. Riportiamo di seguito le date e gli argomenti delle lezioni, allegando il programma dettagliato: Prima serata: martedì 18 ottobre ore 20.30

INTRODUZIONE ALLA DEGUSTAZIONE Seconda serata: martedì 25 ottobre ore 20.30

IL RAPPORTO VITIGNO–VINO–TERRITORIO; VINI BIANCHI Terza serata: martedì 8 novembre ore 20.30

IL LAVORO IN VIGNA; VINI ROSSI Quarta serata: martedì 15 novembre ore 20.30

IL LAVORO IN CANTINA; GRANDI ROSSI ITALIANI Quinta serata: martedì 22 novembre ore 20.30

IL TURISMO DEL VINO; VINI DA MEDITAZIONE Scarica qui il programma

e la scheda di iscrizione al corso