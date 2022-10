La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La saga dei Firpo finisce nella meschinità – Ad Almese – Lettere La saga dei Firpo finisce nella meschinità – Ad Almese – Lettere

La saga dei Firpo finisce nella meschinità

Alessandro e Massimo Firpo, figli di Luigi Firpo, si sono lanciati a scrivere una storia dell a UTET e altre storie di famiglia edita da Aragno. Il libro e’ interessante soprattutto nella parte in cui i due gemelli Firpo si scagliano impietosamente contro il padre.

Ho conosciuto e frequentato per anni Firpo con cui ho anche litigato, mettendomi contro ad un barone dell’Università italiana.

Ho conosciuto un Firpo minore di cui pubblicai gli scritti fascisti e persino una poesia al Duce. Ho scritto a più riprese su di lui, mettendo in luce le qualità dell’erudito privo del guizzo del grande studioso. Firpo oggi è uno studioso dimenticato.

Mai avrei pensato che i due figli si accanissero contro il padre raccontando episodi del tutto insignificanti per la sua biografia pubblica che scadono nella meschinità privata, nell’avarizia che Firpo pensava essere una forma di antica parsimonia piemontese. I due Firpo, ormai pensionati, danno sfogo al veleno accumulato negli anni, accusando il padre di essere stato anche un ufficiale di Salo’, senza portare prove, cosa inammissibile per uno storico, quale è Massimo. Fanno bene a rosolare a fuoco lento Angelo D’Orsi che, malgrado il suo essere gramsciano duro e puro (!) difese Firpo, omettendo delle storie che lo riguardavano e ignorando i suoi scritti fascisti. Essere stati figli di Firpo dev’essere stato faticoso, ma non avrei mai pensato che si giungesse ad accumulare un rancore così forte. Anche la seconda moglie di Firpo è attenzionata dai figliastri perché, non si sa bene in quale modo, si ritiene la supponente continuatrice dello studioso morto nel 1989. E’ un libro che non merita di essere letto perché costruito sul rancore. Io che da Firpo venni danneggiato nella carriera, non ho mai raccontato cose private: se si vuole scrivere di storia bisogna seguire le regole della storia e non del pettegolezzo.

Ad Almese

Almese, paese della bassa Val di Susa è governato da Ombretta Bertolo, una sindaca eccezionale, capace e dedita al buongoverno della sua comunità. Ad Almese ho passato tante estati. Lì’ e’ nata la mia amicizia con il grande Giorgio Calcagno e con il pittore Francesco Tabusso. In tante estati non è mai sbocciato neppure un piccolo amore giovanile e questa mancanza mi è dispiaciuta. La mia famiglia, anche per il ruolo di mio padre, faceva vita molto ritirata e non coltivammo neppure delle amicizie, salvo un colonnello della Guardia di finanza che, diventato Generale, si accanì contro un nostro pino che secondo lui era pericolante. Così ebbero termine anche i noiosissimi the domenicali in giardino. La Sindaca Bertolo ha promosso un bellissimo docufilm che raccoglie storie e testimonianze su e di Almese. L’altra sera nel bel teatro Magnetto ho assistito alla prima e mi sono riascoltato nei miei piccoli racconti, i più importanti incentrati su Andrea Guglielminetti, sindaco di Torino e Giorgio Calcagno. E’ stata una bella serata in cui ho respirato l’aria di un paese che neppure la pandemia ha guastato.

Oggi Almese ha un cittadino illustre, il meteorologo di fama internazionale Luca Mercalli che ha dato al film un tocco in più. Non sento Almese come parte della mia vita perché coincidente con la mia adolescenza, ma perché in quella borgata di Malatrait III ho conosciuto la vita di collina, quasi montagna nella semplicità degli Anni Sessanta. Per la mia amica Severina Bertolo è rimasto il natio borgo selvaggio dove suo padre postino e artista del legno resta uno dei ricordi più cari di un tempo semplice e felice.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

Commento elettorale

Avremmo atteso un suo commento elettorale che invece non è venuto. Perché? Barbara dell’Utri

Sto ancora riflettendo prima di scrivere. Io non ho tessere di partito da difendere, sono uno studioso di politica e darò un giudizio solo quando si sarà formato il nuovo governo. Finora solo Meloni si sta rivelando abbastanza adeguata, Salvini e Berlusconi no. La situazione è gravissima. Occorrerebbe un buon governo, ma le donne e gli uomini adatti non sembrano brillare.

Papuzzi e l’egemonia di sinistra

Ho letto i ricordi agiografici di Alberto Papuzzi, giornalista ottantenne, di stretta osservanza comunista, uno dei più faziosi torinesi insieme a Carcano, Boni e altri minori. Esaltazioni acritiche come quelle lette rivelano un’ arroganza egemonica davvero spasmodica in una città in cui sopravvive il mito arcigno di Gramsci e di Togliatti. Adriana Ubaldi

Papuzzi è appena mancato e Lei, signora Ubaldi, non ha il dovuto rispetto per i morti. Io non ho mai amato Papuzzi che mi censurò parecchie volte, ma saluto in lui più che il giornalista e lo studioso, il militante politico coerente, totalmente lontano dalle mie idee. La coerenza fu la sua forza e ad essa rendo omaggio.