La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Elezioni e giornali

“La stampa” ha concluso la sua campagna elettorale con un incessante bombardamento quotidiano, quasi di natura putiniana, contro gli avversari politici, una cosa mai accaduta prima, perché un minimo di informazione anche ai reietti veniva concessa.

Bisogna andare indietro di quarant’anni quando il cdr del giornale impediva di dare notizia in cronaca dei comizi missini. Il modo di raccontare e di scrivere usando la penna come una spada è irritante e indisponente, è una evidente mancanza di rispetto per il lettore. Quasi ogni titolo viene scritto come se fosse uno slogan elettorale. Questo significa perdere per strada la fiducia dei lettori che, comprando il giornale, hanno diritto ad una informazione completa e non aprioristicamente e sfacciatamente partigiana. Sarà interessante verificare lunedì il ruolo esercitato dal giornale in Piemonte perché ormai quel giornale in declino ha ben poco seguito nazionale. Si è fatto superare nelle vendite persino dal quotidiano della CEI “Avvenire”. Giovanni Agnelli si sta rivoltando nella tomba.

Pippo Franco e Mazzini

A Roma giovedì scorso mi è capitato di avere come inaspettato partecipante alla presentazione del libro di Mazzini che ho pubblicato, l’attore Pippo Franco. Io che non amo la tv, l’ho subito riconosciuto e sono andato a salutarlo. Come mai un comico come lui, uno dei pochi che mi abbia sempre fatto ridere, è venuto per ascoltare un dibattito su Mazzini? Mazzini era considerato molto austero e serioso . La risposta è semplice. Oggi anche per continuare a fare satira c’è bisogno di gente seria come Mazzini che ci indichi valori morali veri. Venerdì ho sentito in tv Crozza e la sua satira volgare, ideologizzata, sempre a senso unico, elettoralistica. Speriamo che il genovese Crozza non pensi di toccare anche il conterraneo Mazzini: farebbe un disastro.

Tutti a piedi in piazza Vittorio

Cosa pensa del fatto che subito, senza neppure pensarci un giorno, l’amministrazione torinese si è detta favorevole a pedonalizzare piazza Vittorio? Secondo me sono i soliti demagoghi incompetenti con un sindaco inesistente che si dedica ai comizi elettorali per il suo partito invece di stare in ufficio. Vittorio De Giuseppe

Concordo con lei. Almeno dovrebbero capire che la pedonalizzazione comporterebbe la chiusura immediata del parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio che rimarrebbe senza accessi. Non ci vuole molto per capirlo. Sul tema ho scritto un pezzo domenica scorsa, spiegando l’assurdità antistorica della pedonalizzazione proposta da uno dei soliti vip che con Torino, per nostra fortuna, non hanno nulla da spartire.

