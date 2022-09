Il 24 e 25 settembre a Racconigi e Savigliano

L’iniziativa, promossa da Le Terre dei Savoia e dal Progetto Cantoregi, prevede

incontri, convegni e spettacoli. Tra gli ospiti anche Davide Longo, Lella Costa e Giusi

Marchetta.

Due giorni dedicati al mondo della lettura e del sistema bibliotecario territoriale,

rivolti sia all’opinione pubblica generica, sia agli operatori del settore. Questa, in

breve, la filosofia della prima edizione di “Biblioteche in Festa” che il prossimo 24 e

25 settembre animerà l’offerta culturale di Racconigi e Savigliano. Un programma

ricco ed eterogeneo quello predisposto dalle Terre dei Savoia e dal Progetto

Cantoregi in collaborazione con tanti Enti e Fondazioni del territorio: dalla

presentazione di “Letture al Castello” al percorso “Iter in Hortis”, dall’incontro con

Davide Longo al reading teatrale di Lella Costa, dal convegno “Le biblioteche della

provincia di Cuneo si raccontano tra prospettive, progetti e speranze” alla lectio

magistralis di Giusi Marchetta. Una manifestazione che intende rimettere al centro

l’importanza della lettura e della condivisione delle buone pratiche bibliotecarie,

intrecciando momenti teatrali, convegnistici e letterari. A tutti i presenti, inoltre,

verrà rilasciato un apposito attestato di partecipazione per gli usi consentiti dalla

legge. Per ulteriori informazioni: info@leterredeisavoia.it ; 0172.86472.

Foto P. Dell’Aquila