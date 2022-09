La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La seconda Repubblica è morta – Piazza Vittorio chiusa al traffico? – Gaetano Garofalo internato in Germania – Lettere

La seconda Repubblica è morta

Credo che la quasi totalità dei candidati stia arrancando per farsi ascoltare da un elettorato deluso ed ormai sempre più propenso a disertare le urne. Le piazze non attirano più, le televisioni annoiano, il servilismo dei giornali diventa sempre più insopportabile ed allontana dal voto invece di sollecitare l’interesse degli elettori. Ci sono direttori di quotidiani che sono diventati dei veri agit prop. Abbiamo una classe dirigente al capolinea non tanto come quella dell’ottobre 1922, ma del luglio 1943 . Io penso che tra i vari contendenti siano ancora votabili – candidati a parte – due partiti che hanno ancora la parvenza di partiti strutturati: il Pd e Fratelli d’Italia, trascurando tutto il resto che appare irrilevante o addirittura destabilizzante. Le posizioni internazionali di Fratelli d’Italia continuano però a creare perplessità molto più di un pericolo fascista inesistente. Ci sono partiti come la Lega e Forza Italia che sono ormai in preda ad una crisi irreversibile. Anche Calenda ha ampiamente deluso con il suo arrogante protagonismo, mentre l’alleato Renzi si rivela anche oggi un politico di qualità, malgrado gli errori passati. Salvo i militanti, gli elettori potrebbero turarsi il naso e votare il Pd o Fratelli d’Italia. Come fase transitoria che deve culminare in un’Assemblea costituente in cui non a colpi di maggioranza si decida con ponderatezza il rinnovamento istituzionale del Paese. Così non riusciremo ad andare avanti. Può apparire quasi un azzardo sperare da una classe politica nominata il 25 settembre un colpo di reni capace di salvare l’Italia dal baratro in cui sta precipitando. Ma questa è l’ultima chance che ci è rimasta al di là di Draghi che quasi più nessuno oggi considera il salvatore della Patria. Il titolo quinto della Costituzione andrebbe subito cancellato. Tutti i partiti non strutturati dovrebbero subire uno sbarramento che impedisca la confusione e la frantumazione. Tutti gli schieramenti personalistici dovrebbero essere eliminati da un voto responsabile che recuperi il senso della politica che ancora ci resta. La seconda Repubblica e’ morta. Definitivamente morta.

. Piazza Vittorio chiusa al traffico?

A proporre una simile idiozia non erano mai arrivati i nostri amministratori, neppure i più fantasiosi ed incapaci, ma ci è arrivato un noto architetto super star che di passaggio a Torino ha dispensato consigli su una città che non conosce e in cui non vive. Pensare a piazza Vittorio isola pedonale significa non capire nulla di questa città che parte dalla Gran Madre e attraverso il ponte sul Po arriva a piazza Vittorio per allungarsi in via Po e giungere in piazza Castello dove c’è il palazzo reale. Interrompere questo flusso e questo storico asse e ‘ da imbecilli, al di là del fatto che un provvedimento simile condannerebbe la piazza Vittorio ad uno spazio esclusivo per la movida , compromettendone il tessuto urbano ed economico. Per non dire che chiudere alle auto significherebbe impedire il funzionamento del parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio e creerebbe problemi gravi a chi abita negli edifici della piazza , per non parlare del commercio. Magari il famoso architetto pensa ai pattini a rotelle o ai monopattini elettrici, che già infestano la piazza . Finora l’Amministrazione non si è espressa , ma pensando allo sfacelo di piazzale Valdo Fusi , un’area abbandonata all’incuria più totale, bisogna restare sempre in allerta. Certi assessor* al traffico sono davvero imprevedibili. E il piazzale Fusi venne scelto da un concorso internazionale!

Gaetano Garofalo internato in Germania

Il preside del liceo classico di Giovinazzo prof. Gaetano Garofalo , mancato una ventina di anni fa, era solito venire a Torino a presiedere le Commissioni degli esami di Stato. Fu così che ci incontrammo e diventammo amici. Lo accompagnai spesso in auto a fare delle belle gite in Piemonte in posti che lui pugliese conosceva meglio di me. Con lui, Professore di filosofia di grande livello intellettuale, parlavamo spesso di storia e di letteratura e i nostri discorsi toccavano il nostro amato Manzoni. Garofalo era un uomo buono e modesto. A distanza di molti anni ho scoperto un suo libro dal titolo “Un racconto oltre il silenzio. Dal fronte greco ai campi di internamento del III Reich”, Edizioni Pensa Multimedia. Gaetano non mi disse mai del suo passato di combattente e di internato militare in Germania. Una pagina dolorosa della sua vita di cui ha scritto solo in tarda età. E’ un libro che merita di essere letto. Una testimonianza di valore storico, assolutamente non retorica, senza protagonismi personali. Quell’anno all’esame c’era un povero diavolo che era già stato bocciato due volte alla Maturità. Io conoscevo i famigliari e gli dissi una parola, con un certo imbarazzo, descrivendo anche le sua patologia invalidante. Fu l’unico caso in cui derogai dalla mia inflessibile etica professorale di uno che si batteva per il rigore nella scuola. Gaetano prese a cuore il caso e il giovane ultra ventenne ebbe un voto leggermente superiore al minimo. Si montò la testa e si iscrisse a Medicina che abbandonò dopo un mese. Non ho mai osato dire a Gaetano l’epilogo di un atto di generosità che avrebbe dovuto dare un po’ di fiducia ad un poveretto, come mi disse il mio amico, che mai avrebbe pensato di aver contribuito a fomentare in lui l’idea di essere un piccolo genio incompreso.

La figlia di Dalla Chiesa

Ho visto gli ignobili attacchi a Rita dalla Chiesa attribuiti in un manifesto a Palermo al generale e prefetto ucciso 40 anni che afferma che la figlia candidata di Forza Italia è sempre stata una nullità. Elena Giuli

.

E’ un manifesto osceno che utilizza l’immagine del padre per offendere la figlia. Solo gente ammalata di faziosità può giungere a questi estremismi. I manifesti andrebbero subito rimossi.