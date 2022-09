La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il mito della Regina Elisabetta II non muore con lei – Nante e la rinascita della FIVL – Perotto, il signore della convivialita’ subalpina – Lettere



Il mito della Regina Elisabetta II non muore con lei

La morte della Regina Elisabetta II appartiene al mito, non è la scomparsa di un capo di Stato destinato a rimanere in carica un certo numero di anni perché la Monarchia, quella inglese in particolare,ha radicamento profondo nel cuore degli inglesi che nessun presidente, per quanto amato, potrà mai avere. La Regina è anche un sentimento, è l’identificazione dello Stato, con la Patria e la sua storia. Nella Regina non c’è nulla di partigiano ma in lei vive la Nazione nella sua interezza. Nel suo lungo Regno l’Inghileterra a conosciuto tanti governi di orientamenti diversi ed anche opposti,ma l’equilibrio al disopra delle parti della Regina ha consentito agli Inglesi di vivere senza traumi i cambiamenti ed anche i momenti più difficili della loro vita nazionale. Di lei non abbiamo mai conosciuto le idee politiche perché ha saputo e voluto essere arbitra suprema, come si addice ad un Monarca. Ed ha saputo vivere con stile e signorilità anche i momenti difficili della sua famiglia .Anche come capo della Chiesa anglicana è stata favorevole ad una distensione con Roma. Quando nel 1961 venne a Torino nel centenario dell’Unita’ e del Regno d’Italia, accolta a Palazzo Madama dal sindaco Amedeo Peyron, il miglior sindaco di Torino nel Novecento, mio padre mi accompagnò giovanissimo a quel ricevimento che rifaceva per un giorno di Torino la capitale d’Italia come cent’anni prima. Ebbi modo di stringerle la mano, mentre mio padre poté scambiare con lei qualche parola. Non avevo ancora 14 anni, ma quel ricordo mi è rimasto impresso, come la pessima impresssione che mi lascio’ il presidente Giovanni Gronchi reduce dall’avventura recente del Governo Tambroni e del congresso negato nel 1960 al Movimento sociale. La Regina faceva sognare un mondo fatto di misura e di stile anglosassone, Gronchi rappresentava l’Italietta dei politicanti, non tanto diversa da quella di oggi. La morte nel 1952 in terra di esilio della Regina d’Italia Elena suscitò emozione profonda in tutta Italia. Enzo Fedeli e mio nonno partirono nel cuore della notte per Montpellier per raggiungere il Re Umberto. Fedeli una volta mi disse : “Guarda che solo le Regine sono la poesia della Nazione, simbolo di tutte le famiglie italiane”.

Nante e la rinascita della FIVL



Dopo la morte del capo carismatico dei Partigiani autonomi della Liguria, Lelio Speranza, la FIVL, la federazione dei volontari della libertà nata nel 1948 da una scissione dell’ANPI in chiave anticomunista a tutela della libertà contro il fronte popolare che la stava minacciando, aveva subito necessariamente un momento di crisi. Per iniziativa personale del prof. Nicola Nante, figlio del valoroso e mitico medico partigiano Libero, la FIVL è tornata protagonista in Liguria. Lo si è visto ad Ortovero l’altra domenica, quando indossando il fazzoletto azzurro che mi regalo’ Martini Mauri, ho partecipato ad una riuscitissima manifestazione in cui senza polemiche ma con il rigore della storia è riemersa in modo netto la peculiarità della Federazione di Cadorna, di Mauri, di Mattei, di Taviani. Peccato che in Piemonte non ci sia un prof. Nante ed esista un gerontocrazia che impedisce persino di entrare a far parte della Federazione, totalmente appiattita sull’Anpi, che ha dimenticato il messaggio tricolore del comandante Mauri, di Curreno, di Vian, di Sogno, di Nela e di tanti altri patrioti azzurri.

Perotto, il signore della convivialita’ subalpina



Piero Perotto festeggia 50 anni alla guida della “Pigna d’ oro” di Pino torinese, ristorante storico che nel suo terrazzo estivo continua da sempre ad ospitare la Torino importante e raffinata e non quella dei nuovi ricchi. Docente per anni all’istituto alberghiero di Torino, il prof. Perotto ha allevato generazioni di addetti alla ristorazione, inculcando loro uno stile unico, del tutto estraneo a chi preferisce il reddito di cittadinanza al lavoro. Perotto e il suo straordinario figlio Luca, sommelier di grande talento insieme alla simpatica e gentile nuora Sara, sono il simbolo di un vecchio Piemonte che sa aggiornarsi coerentemente, pur rimanendo fedele a se’ stesso. Un Piemonte che sa parlare di funghi, tartufi, asparagi, peperoni di Carmagnola, ma anche di freschissime specialità ittiche cucinate con maestria, per non parlare di lumache e rane. I primi, dai tajarin alle specialità della casa, sono sempre ottimi. E’ un locale valido d’estate e d’inverno, l’unico di livello rimasto sulla collina torinese. Frequento la “Pigna” da quando ero bambino e mio nonno si fermava sempre in quel ristorante, andando al castello di Camerano Casasco. Con lui spesso c’era il generale Angelo Gatti storico e scrittore famoso. Era un altro mondo e un’altra civiltà. Un’altra Torino che non c’è più, distrutta dai nuovi torinesi che hanno rinvigorito la città , ma l’hanno anche derubata del suo smalto di antica capitale. A farmi rivivere quella che Soldati definiva la civiltà torinese e’ la famiglia Perotto, simbolo essa stessa del Piemonte dell’800, quello che fece il Risorgimento anche a tavola quando entro nel loro ristorante. Qui si respira un’aria antica e nuova che altri locali del centro città hanno perduto per strada e Perotto ha saputo preservare con intelligenza, non chiudendosi a riccio rispetto al nuovo, rifiutando le mode passeggere. Una sorta di Arrigo Cipriani sulla collina tra Torino e Chieri.

Trasporti torinesi

Ho letto che l’assessor* Chiara Foglietta Intende rimettere mano alla rete dei trasporti torinesi. Dobbiamo essere allarmati ? Bianca Giani

Temo proprio di sì. Chiedo che l’assessor* promuova una vasta consultazione preventiva e non solo formale, come lor signori sono abituati a fare. Ormai è un anno e i suoi pochi interventi sono stati un disastro. C’è davvero da rimanere atterriti da annunci di quel genere. Noi ricordiamo ancora l’assessore socialista Rolando che nel 1982 devastò con la “griglia” la rete tranviaria e la gestione pessima della grillina Lapietra. Di esperimenti devastanti, di cervellottiche isole pedonali, di eliminazione di fermate ne abbiamo abbastanza. Di biciclette sui marciapiedi e di monopattini elettrici in ogni dove i torinesi sono stufi e la loro irritazione per Foglietta potrà anche tradursi in voto contro il 25 settembre.Foglietta è l’erede acritica di Lapietra, alias Appendino.